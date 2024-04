Miền Bắc và Trung nóng như rang

Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng nằm trong khu phố đi bộ quanh Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội vào cuối tuần. Tuy nhiên, nắng nóng khiến đường phố vắng bóng người, khác hẳn với không khí đông đúc vào cuối tuần trước. Ảnh: Ngọc Thành

Nhiệt độ khí tượng ở trạm Láng, trung tâm Hà Nội, lúc 13h hôm nay là 36 độ C, chưa phải cao nhất ngày. Nóng nhất thường rơi vào khung giờ 14-16h. Với khu vực như mặt đường, mặt bêtông, nhiệt độ cao hơn khoảng 2-4 độ C.

Tại điểm đầu đại lộ Thăng Long, ở khoảng cách 200 m, các phương tiện di chuyển mờ ảo. Ảnh: Ngọc Thành

Công nhân vệ sinh nghỉ ngơi sau khi thu gom rác tại ngã tư cầu trắng Hà Đông, Hà Nội. "Ca làm diễn ra từ 14h đến tối. Nắng nóng, tôi luôn chuẩn bị vài chai nước, nhưng quan trọng vẫn phải trùm khăn kín vừa che nắng vừa thấm mồ hôi mới tập trung làm việc được". Ảnh: Ngọc Thành

Bãi tắm Hòn Gai trải dài trên đường Trần Quốc Nghiễn, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chỉ có hai du khách người nước ngoài nằm tắm nắng. Ảnh: Anh Tú

Công viên Nguyễn Văn Trỗi, TP Hải Phòng vốn đông đúc, nhiều trẻ em và người già vui chơi, tập thể dục nhưng hôm nay vắng vẻ. Cách đó không xa, quảng trường Nhà hát lớn duy nhất một bóng người, nền gạch nóng bỏng, không khí oi bức dù đã 16h. Ảnh: Lê Tân

Lúc gần 13h, nhiệt độ cao nhất ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An là 40 độ C. Tại vòng xuyến trung tâm ở phường Trường Thi, lác đác vài phương tiện qua lại. Hai ngày qua, TP Vinh nắng nóng đặc biệt gay gắt. Số liệu quan trắc tại trạm khí tượng Vinh ngày 27/4 đã lên đến 41,5 độ C, tăng 0,5 độ so với cùng kỳ năm trước. Nhiệt độ cao kỷ lục TP Vinh là 41 độ vào ngày 5/5/2023. Ảnh: Đức Hùng

Lúc 12h10, trên đường tránh thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, tài xế xe container dừng lại tưới nước lên thùng phương tiện để hạ nhiệt cho thùng xe và lốp. Cao nhất lúc 13h chiều nay ở huyện Hương Khê là 42,4 độ, Hương Sơn 41,2 độ C. Ảnh: Đức Hùng

Đại Nội Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế lúc 14h45 không một bóng khách du lịch, trái ngược với những dịp nghỉ lễ trước đó. Cơ quan khí tượng ghi nhận 13h hôm nay, TP Huế và huyện Nam Đông nóng 40 độ C. Ảnh: Võ Thạnh

Cầu Trường Tiền bắc qua sông Hương thường ngày đông đúc phương tiện song hôm nay thưa thớt người dân. Dưới gầm cầu, những người lái xích lô chở khách mắc võng nghỉ trưa. Ảnh: Võ Thạnh

Cầu Rồng lúc 13h vắng người qua lại. Đây là cầu nối sân bay quốc tế Đà Nẵng với các khu nghỉ dưỡng, khách sạn ven biển. Ảnh: Nguyễn Đông

Trên tuyến vành đai phía tây TP Đà Nẵng, nhiều công nhân đang gấp rút trồng cây xanh, kẻ vạch chỉ đường, lắp đặt biển báo... để công trình thông xe đúng dịp 30/4-1/5. Buổi sáng họ làm việc từ 6h30 đến 10h30 để tránh nắng gắt. Do đứng liên tục ngoài trời, nhiều công nhân tự chế nón phủ đến vai bằng tấm cách nhiệt, bìa carton.

Ngày 25/4 là đỉnh điểm nắng nóng ở Đà Nẵng, nhiệt độ hơn 41 độ C và kéo dài cho đến nay. Ảnh: Nguyễn Đông

Tại Thanh Hóa, theo cơ quan khí tượng, lúc 13h chiều nay nóng nhất là 38 độ, Như Xuân 36 độ C. Càng về chiều, bãi biển Sầm Sơn đông nghịt người dân tắm biển giải nhiệt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết miền Bắc và Trung nhiệt độ 3 ngày nay lên cao nhất từ đầu năm do tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía tây.

Dự báo hai ngày tới, miền Bắc và Trung tiếp tục nắng nóng (từ 35 độ C trở lên), nhiều nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt (trên 40 độ C). Từ đêm 30/4 đến sáng 1/5, do khối không khí lạnh yếu tràn về, nền nhiệt giảm, nhiệt nơi xuất hiện mưa giông, có thể kèm theo giông lốc, mưa đá. Ảnh: Lê Hoàng

