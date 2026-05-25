Phụ huynh cuống cuồng tìm nơi gửi con nghỉ hè, cho đi đâu cũng thấy lo

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là kết thúc năm học. Trong khi trẻ con háo hức đếm ngược đến ngày nghỉ hè thì nhiều phụ huynh ở thành phố lại bắt đầu cuống cuồng tìm nơi gửi con.

Lớp bán trú “đắt hàng”

Vừa đặt điện thoại xuống bàn, chị Vũ Phương Hoa (Hoàng Mai, Hà Nội) thở dài nói với đồng nghiệp: “Tôi khảo sát gần chục nơi rồi mà chưa chọn được chỗ ưng ý".

Hai con của chị, một bé học lớp 1 và một bé lớp 3 sắp bước vào kỳ nghỉ hè gần 3 tháng. Ông bà hai bên đều tuổi cao, sức khỏe kém nên không thể hỗ trợ trông cháu.

Thấy trên mạng quảng cáo nhiều lớp bán trú hè với lịch sinh hoạt bài bản, chị Hoa cũng muốn gửi con để yên tâm đi làm. Một cơ sở gần nhà chị quảng cáo có khu vui chơi riêng, phòng ngủ điều hòa, thực đơn thay đổi hàng ngày, học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài và gửi hình ảnh sinh hoạt của trẻ trực tiếp cho phụ huynh.

“Tôi đi xem thực tế cũng rất ưng vì sạch sẽ, các cô nhiệt tình”, chị kể.

Tuy nhiên, mức học phí 6,5-7 triệu đồng/tháng cho mỗi bé khiến chị ngần ngại. Nếu gửi cả hai con suốt 2 tháng hè, gia đình sẽ phải chi gần 30 triệu đồng.

“Bình thường tiền học chính khóa chỉ khoảng 2-3 triệu đồng/tháng. Học hè gần bằng lương một người nên thực sự áp lực”, chị nói.

Sau nhiều ngày cân nhắc, chị Hoa dự định gửi con cho một người trông trẻ trong cùng tòa nhà để các bé ăn uống, đọc sách và hạn chế xem tivi.

“Mức phí như vậy rẻ hơn nhiều, mỗi bé khoảng 2 triệu đồng/tháng. Giờ không chỉ tìm chỗ tốt mà còn phải tính xem gia đình có lo nổi không”, chị chia sẻ.

Vợ chồng tranh cãi chuyện cho con "trải nghiệm"

Với điều kiện kinh tế khá nên thay vì lựa chọn lớp bán trú trong nội thành, anh Nguyễn Mạnh Hùng (Hà Đông, Hà Nội) lại hướng tới các trại hè dài ngày ở ngoại ô cho con trai 11 tuổi.

Qua tìm hiểu, anh thấy nhiều chương trình quảng cáo khá hấp dẫn như kỹ năng sinh tồn, trồng rau, dựng lều, đi rừng hay khóa tu mùa hè giúp trẻ sống tự lập hơn.

“Tôi muốn con bớt xem điện thoại, va chạm nhiều hơn thay vì suốt ngày ở trong điều hòa”, anh nói.

Thế nhưng vợ anh lại phản đối. Chị từng đọc nhiều phản ánh trên mạng xã hội về việc trẻ đi trại hè phải ngủ tập thể chật chội, nhà vệ sinh bẩn, nhiều muỗi và côn trùng.

“Con tôi sống ở thành phố từ bé, chưa bao giờ phải sinh hoạt thiếu thốn như vậy nên tôi rất lo”, chị nói.

Không thống nhất được phương án cho con nghỉ hè khiến hai vợ chồng nhiều lần tranh cãi. Anh Hùng cho rằng trẻ cần trải nghiệm để trưởng thành, vợ anh lại sợ con không thích nghi được, thậm chí gặp vấn đề sức khỏe.

Sau nhiều lần tìm hiểu, cả hai quyết định chưa gửi con đi dài ngày ngay mà đăng ký một khóa trải nghiệm cuối tuần trước để con làm quen môi trường mới. “Nếu con thích nghi tốt thì mới tính tiếp”, anh Hùng cho biết.

Về quê "trăm nỗi lo"

Gia đình chị Phạm Thu Trang (Đống Đa, Hà Nội) ban đầu dự định cho hai con về quê nghỉ hè với ông bà nội ở Tuyên Quang như mọi năm. Ở quê có sân rộng, vườn cây và nhiều bạn cùng xóm nên hai đứa trẻ rất thích. Tuy nhiên, gần nhà ông bà lại có sông và ao lớn.

"Đợt này vào hè, cứ mở điện thoại là thấy tin trẻ đuối nước nên tôi rất sợ", chị Trang nói.

Hai con chị mới 7 và 9 tuổi, còn chưa biết bơi. Chị lo các con ham chơi, chạy theo bạn rồi xảy ra sự cố khi người lớn sơ ý.

Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị mời ông bà nội xuống hỗ trợ trông cháu khoảng 2 tuần. Thời gian đó, anh chị đăng ký cho các con học một khoá học bơi cấp tốc gần nhà. "Ít nhất phải biết kỹ năng cơ bản rồi tôi mới yên tâm cho về quê", chị nói.

Ngoài ra, anh chị cũng thống nhất với ông bà khi về quê sẽ lắp camera từ trong nhà ra cổng để bất cứ khi nào cũng có thể quan sát các con. Chế độ ăn uống, thời khoá biểu sinh hoạt cũng được chị Trang in ra để ông bà nắm được, điều chỉnh cho các cháu.

Những năm gần đây, cùng với sự đa dạng của các lớp bán trú, trại hè hay khóa trải nghiệm, phụ huynh cũng đối mặt với nhiều nỗi bận tâm về chi phí, điều kiện sinh hoạt, an toàn và khả năng thích nghi của con trẻ. Không ít gia đình phải dành nhiều thời gian tìm hiểu thực tế, tham khảo đánh giá từ phụ huynh khác rồi mới quyết định gửi con.

Theo nhiều bậc cha mẹ, điều quan trọng nhất vẫn là cân nhắc kỹ ưu, nhược điểm của từng phương án để lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế, độ tuổi và khả năng thích nghi của con, thay vì chạy theo quảng cáo hoặc tâm lý số đông mỗi dịp hè đến.