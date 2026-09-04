Những người thừa kế ngai vàng nhỏ tuổi nhất thế giới

Ở tuổi nhiều trẻ em vẫn chỉ quan tâm đến trường học và vui chơi, một số thành viên hoàng gia đã mang trên mình vị trí người kế vị tương lai. Trong số đó có Hoàng tử Jacques của Monaco, Hoàng tử Charles của Luxembourg và Thái tử Jigme Namgyel Wangchuck của Bhutan.

Hoàng tử Jacques - Monaco

Hoàng tử Jacques cùng cha, Hoàng tử Albert của Monaco, năm 2024.

Hoàng tử Jacques, sinh ngày 10/12/2014, là con Thân vương Albert II và Thân vương phi Charlene, hiện đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Monaco.

Jacques có chị song sinh là Công chúa Gabriella, người chào đời trước cậu khoảng hai phút. Tuy nhiên, Jacques vẫn được xếp trên chị trong thứ tự kế vị do Monaco áp dụng nguyên tắc ưu tiên nam giới đối với những người cùng thế hệ trong hoàng tộc.

Hai người con lớn hơn của Thân vương Albert là Jazmin Grace Grimaldi và Alexandre Grimaldi-Coste không nằm trong danh sách kế vị vì là con ngoài giá thú.

Ngay từ khi còn nhỏ, Jacques và Gabriella đã thường xuyên xuất hiện cùng cha mẹ tại các sự kiện công cộng. Hai chị em bắt đầu tham dự các hoạt động hoàng gia khi chưa đầy một tuổi và những năm gần đây thường góp mặt trong các sự kiện lớn tại Monaco.

Arlene Prinsloo, tác giả cuốn Charlene: In Search of a Princess, cho rằng Jacques đang từng bước được chuẩn bị cho trách nhiệm của người kế vị. Theo bà, Thân vương Albert và Thân vương phi Charlene chủ yếu để các con làm quen với đời sống công chúng thông qua việc đồng hành và quan sát cha mẹ.

Prinsloo nhận xét Jacques hiện khá dè dặt trước công chúng nhưng sự tự tin của cậu có thể tăng dần khi được tiếp xúc nhiều hơn với các nhiệm vụ hoàng gia.

Hoàng tử Charles - Luxembourg

Đại Công tước Guillaume của Luxembourg và con trai cả, Hoàng tử Charles.

Hoàng tử Charles, sinh ngày 10/5/2020, là con cả của Đại Công tước Guillaume và Đại Công nương Luxembourg Stéphanie.

Charles trở thành người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng khi cha lên ngôi, lúc mới 5 tuổi, và hiện là một trong những người thừa kế nhỏ tuổi nhất các nền quân chủ châu Âu.

Cậu chào đời tại Bệnh viện Sản phụ Charlotte ở Luxembourg giữa thời điểm đại dịch Covid-19. Sau khi con trai ra đời, Guillaume gọi đây là "một thông điệp của hy vọng" trong giai đoạn nhiều gia đình phải xa cách vì dịch bệnh.

Theo Hoàng gia Luxembourg, Charles sẽ từng bước tham gia hỗ trợ Đại Công tước trong các nhiệm vụ chính thức sau khi hoàn tất việc học.

Guillaume từng cho biết ông muốn con trai có một tuổi thơ bình thường nhất có thể và không phải chịu áp lực quá sớm từ vai trò tương lai. Ông cho rằng người kế vị cần thời gian trưởng thành và tích lũy kinh nghiệm trước khi đảm nhận trách nhiệm đứng đầu nhà nước.

Guillaume lên ngôi ở tuổi 43 sau khi cha, Đại Công tước Henri, thoái vị. Ông từng nhận định đây là độ tuổi phù hợp để đảm nhận vai trò Đại Công tước vì đã có đủ trải nghiệm cần thiết.

Thái tử Jigme Namgyel Wangchuck - Bhutan

Thái tử Jigme Namgyel Wangchuck bên cha.

Thái tử Jigme Namgyel Wangchuck, sinh ngày 5/2/2016, là con cả của Quốc vương Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema, hiện đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng Bhutan.

Thái tử chào đời tại Cung điện Lingkana ở thủ đô Thimphu và thường được người dân Bhutan gọi là Gyalsey hoặc "Hoàng tử Rồng".

Tên cậu được công bố trong một nghi lễ vài tháng sau khi chào đời. Quốc vương Bhutan khi đó giải thích "Jigme" mang nghĩa không sợ hãi, tượng trưng cho lòng dũng cảm cần có để vượt qua những thử thách trong quá trình phụng sự đất nước.

Jigme Namgyel bắt đầu tham gia các hoạt động hoàng gia từ khá sớm. Năm 2022, khi mới 6 tuổi, cậu thực hiện nhiệm vụ cá nhân đầu tiên khi khai trương một trung tâm công nghệ tại Thimphu nhân dịp sinh nhật mẹ.

Quốc vương Jigme Khesar từng công khai nhắc đến trách nhiệm tương lai của con trai, cho rằng khi đến lúc phục vụ đất nước, Thái tử phải đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, đối xử công bằng với người dân và góp phần xây dựng một xã hội hài hòa.