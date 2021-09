Thất tình đi ăn nhậu với sếp, cô gái 23 tuổi nhận cái kết đau đớn

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 00:09 AM (GMT+7)

Nắm bắt được tâm lý của những cô gái thất tình muốn buông thả bản thân, anh Bành hẹn cô Trần đi ăn đêm, uống rượu giải sầu rồi nhân cơ hội xâm hại.

Theo thông tin đăng tải, vào hôm xảy ra sự việc, cô Trần, 23 tuổi, ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc gặp chuyện không may trong tình cảm.

Biết được tin tức lại thấy cô Trần dáng dấp xinh đẹp, cấp trên của cô là anh Bành nảy ra ý đồ xấu, muốn lợi dụng chuyện này để thực hiện ý đồ đồi bại.

Nắm bắt được tâm lý của những cô gái thất tình muốn buông thả bản thân, anh Bành hẹn cô Trần đi ăn đêm, uống rượu giải sầu. Tin tưởng sếp mình, cô gái trẻ cũng đi theo không hề suy nghĩ.

Hai người ăn uống no say, trò chuyện vui vẻ. Sau khi rượu vào lời ra gần như mất ý thức, cô Trần được anh Bành đưa vào một khách sạn ở thành phố Phật Sơn vào khoảng 2h sáng.

Thừa dịp cô Trần ngủ say, anh Bành tẩm chất gây mê sevoflurane vào khăn và úp vào mũi cô Trần khiến cô hít vào rồi mê man, hoàn toàn không còn ý thức.

Nhận thấy cơ hội đã đến, anh Bành quyết định cưỡng bức cô Trần trong lúc cô hôn mê và sử dụng các loại đồ chơi tình dục anh mang theo. Song, mọi chuyện không như Bành mong đợi, người đàn ông này sinh lý có vấn đề nên xâm hại không thành công.

Ba tiếng đồng hồ sau, phát hiện cô Trần mê man bất thường, lo sợ hành vi của mình bị lộ nên anh Bành đã vứt chai sevoflurane và đồ chơi tình dục mang theo. Sau đó, anh quay lại phòng gọi cảnh sát, nói dối rằng "cô Trần sau khi uống say thì hôn mê bất tỉnh".

Đáng tiếc, khi nhân viên y tế đến, cô Trần đã chết. Sau khi điều tra sơ bộ, cảnh sát tin rằng anh Bành có liên quan mật thiết đến vụ việc, là đối tượng tình nghi nghiêm trọng, do đó phải bị tạm giữ theo luật hình sự.

Sau khi khám nghiệm pháp y, kết luận cô Trần chết do rối loạn chức năng hô hấp và tuần hoàn cấp tính do ngộ độc sevoflurane. Do đó, hung thủ giết chết cô Trần chính là anh Bành.

Nhận được tin báo, gia đình cô Trần đau lòng khôn cùng. Theo lời kể của chú cô Trần, cô Trần xuất thân từ một gia đình nghèo, bố mẹ đều bị khuyết tật. Từ nhỏ, cô Trần sống nhờ vào sự trợ giúp của ông bà nội. Những tưởng sau khi tốt nghiệp đi làm cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Không ngờ vừa mới tốt nghiệp chưa được một năm, cũng mới tìm được công việc tạm ổn thì lại xảy ra chuyện, mất đi sinh mạng.

Sau khi điều tra kỹ hơn, cảnh sát cho rằng anh Bành đã sử dụng ma túy đá khi cố gắng cưỡng bức nạn nhân. Do bị ảo giác, anh Bành không nhận ra sự bất thường của cô Trần, trực tiếp dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Được biết, phiên tòa xét xử vụ việc sẽ diễn ra vào ngày 14/10 sắp tới tại Tòa án Trung cấp Phật Sơn. Các chi tiết trong vụ án vẫn đang được làm rõ.

Sevoflurane là một loại thuốc gây mê có mùi ngọt, có thể gây mê và duy trì trạng thái gây mê toàn thân, là một loại thuốc kê đơn được kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn được lưu hành trên các chợ đen và bị lạm dụng.

