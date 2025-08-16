4 con giáp nhận 'mưa' tài lộc, quý nhân nâng đỡ vào nửa cuối tháng 8

Tuổi Tỵ: Cơ hội kinh doanh rộng mở

Cuối tháng 8, người tuổi Tỵ bước vào hành trình mới đầy hứng khởi. Vốn yêu tự do và khát khao theo đuổi ước mơ, trước đây nhiều người bôn ba khắp nơi nhưng chưa tìm được hướng đi phù hợp. Từ 15/8, như tìm thấy “kim chỉ nam” của cuộc đời, nhiều người mạnh dạn thử nghiệm mô hình kinh doanh mới, phá bỏ tư duy cũ và nhanh chóng thành công.

Ảnh minh họa

Tinh thần khám phá còn mang đến cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội đi du lịch, trải nghiệm, mở rộng vốn sống và nuôi dưỡng nguồn cảm hứng bất tận cho sự nghiệp, theo Sohu.

Không chỉ vậy, thời gian này, họ có thể gặp lại người bạn cũ — cũng chính là quý nhân hỗ trợ đắc lực cho công việc. Hãy tận dụng các mối quan hệ để mở rộng cơ hội kinh doanh trong thời gian tới.

Tuổi Thân: Nắm bắt cơ hội thành công

Thông minh và nhanh nhạy, người tuổi Thân dễ dàng nắm bắt cơ hội. Sau ngày 15/8 là “thời điểm vàng” để họ biến trí tuệ thành của cải, đặc biệt trong các lĩnh vực sáng tạo, truyền thông và giáo dục.

Họ có thể thu lợi từ bản quyền, quảng cáo hoặc ý tưởng kinh doanh được đầu tư. Những cơ hội đầu tư ngắn hạn như tiền số hay cổ phiếu ngành mới cũng hứa hẹn lợi nhuận nhưng cần cân nhắc. Kết hợp đa lĩnh vực sẽ giúp họ có thêm nguồn thu.

Thời gian này, người tuổi Thân nên kiên trì vun đắp mối quan hệ tình cảm, vì chính từ đây họ có thể gặp gỡ nhiều người giúp mở rộng tầm nhìn. Người làm kinh doanh trong nửa cuối tháng 8 dễ phát đạt, tài lộc hanh thông.

Tuổi Sửu: Có cơ hội thăng tiến

Kiên trì và chắc chắn, người tuổi Sửu sẽ đón “mùa gặt” trong năm 2025. Từ sau ngày 15/8, những dự án ấp ủ bấy lâu nay bắt đầu cho kết quả, những khó khăn kéo dài cũng dần được tháo gỡ.

Tuổi Sửu công việc hanh thông. Ảnh minh họa

Việc tham gia các hoạt động xã hội sẽ giúp họ kết nối được nhiều mối quan hệ quý giá, mở ra cơ hội thăng tiến. Tài chính ổn định, lợi nhuận từ đầu tư tăng trưởng đều đặn, giúp họ vững vàng tiến bước.

Nếu mạnh dạn hơn trong giao tiếp và kết nối, người tuổi Sửu sẽ có thêm nhiều cơ hội lớn. Người làm công ăn lương cũng dễ được thăng chức, tăng lương, vì vậy đừng bỏ qua bất kỳ lời gợi mở nào.

Tuổi Dậu: Nỗ lực xoay chuyển tình thế

Tự tin và độc lập, người tuổi Dậu luôn nỗ lực hết mình để xoay chuyển tình thế. Nửa cuối tháng 8, vận may bùng nổ, nhiều người nhận được sự giúp đỡ của quý nhân cùng “cơn mưa” tài lộc.

Đây là thời điểm thuận lợi để người tuổi Dậu tỏa sáng, dễ được người có uy tín nâng đỡ, công việc thăng tiến, thu nhập dồi dào, hứa hẹn một mùa thu rực rỡ.

Người tuổi Dậu đang giữ chức vụ cần nghiêm túc, trung thực để tiếp tục tiến xa. Ai kinh doanh dễ gặp nhà đầu tư lớn, nguồn vốn mạnh, lợi nhuận dồi dào.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm