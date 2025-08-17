Mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy làm cô dâu bị 'lu mờ' trong đám cưới gây tranh cãi

Đám cưới vốn là ngày đặc biệt nhất đời của đôi uyên ương, là dịp mọi ánh mắt nên hướng về cô dâu, chú rể.

Thế nhưng, một lễ cưới gần đây ở Hà Bắc đã gây xôn xao khi mẹ chồng ăn mặc lộng lẫy, nhiều lần xuất hiện ở vị trí trung tâm, vô tình trở thành “nhân vật chính” và khiến cô dâu gần như biến mất trong khung hình.

Theo đoạn video lan truyền, từ phòng trang điểm, mẹ chú rể – bà Trương Quế Phân – đã diện váy đuôi cá màu xám đính đá, đội vương miện và đeo trang sức lấp lánh.

Chú rể khoác vai mẹ trong đám cưới, cô dâu ngại ngùng. Ảnh: Sohu

Chưa kể, khi chụp ảnh gia đình, chú rể lại đứng sát mẹ, khoác vai bà, bỏ mặc vợ, khiến nhiều khách mời nhầm bà là… cô dâu.

Suốt buổi lễ, bà liên tục thay cô dâu giao lưu, mời chào khách, phát biểu dài nhưng chỉ nói về con trai, hầu như không nhắc đến con dâu hay thông gia. Một số khách mời bàn tán: “Đây là đám cưới con trai hay lễ ra mắt của mẹ chú rể?”.

Mẹ chú rể trẻ trung, xinh đẹp. Ảnh: Sohu

Đoạn video "mẹ chồng lấn át con dâu" nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều. Có người cho rằng mẹ chồng chỉ quá vui và muốn đẹp trong ngày trọng đại nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích bà thiếu tinh tế, khiến cô dâu mất thể diện, theo Sohu.

Gia đình cô dâu cũng bóng gió trên mạng xã hội: “Con gái hạnh phúc là được, người lớn nên giữ đúng vai trò”. Trong khi đó, mẹ chú rể phản bác, cho rằng video đã bị cắt ghép để “dìm” bà, chứ bà không hề có ý “lấn át” cô dâu.

“Con nào cũng là con, tôi yêu quý nên mới tác hợp cho chúng. Tôi muốn lộng lẫy trong ngày trọng đại của các con thì có gì sai? Đừng cắt ghép, bóp méo sự thật. Mẹ nào mà không thương con, tôi ‘chèn ép’ con dâu làm gì mà đặt điều cho tôi?” – bà lên tiếng trước làn sóng chỉ trích.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng còn phán xét cả hành động “khoác vai mẹ, bỏ mặc cô dâu” của chú rể. Nhiều người cho rằng không chỉ mẹ chồng muốn gây chú ý, mà chú rể cũng thiếu tinh tế, khiến cô dâu sượng sùng.

Sự việc khép lại nhưng để lại câu hỏi: Trong hôn lễ, làm thế nào để hai bên gia đình tôn trọng và nhường vị trí trung tâm cho cô dâu chú rể, thay vì biến ngày đặc biệt thành tâm điểm tranh cãi?