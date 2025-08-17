Vịt biến mất hàng loạt, cư dân tá hỏa khi phát hiện thủ phạm kỳ lạ

Maureen Robinson, một cư dân địa phương, từ lâu nhận thấy số lượng vịt trong ao gần nhà bà ngày càng ít đi mà không rõ nguyên nhân. Sau nhiều tuần, toàn bộ đàn vịt đã biến mất không dấu vết, khiến bà và nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Tuy nhiên, khi đang dắt chó đi dạo gần ao vào tuần này, Maureen đã phát hiện ra một thứ bất thường ẩn nấp dưới mặt nước, đó là một con rùa khổng lồ. Con dâu của bà, Amanda Reid, chia sẻ với BirminghamLive: "Maureen liên tục nhắc đến việc số lượng vịt trong ao đang giảm dần, đến mức đột nhiên không còn con nào nữa mà không có lời giải thích".

Con rùa gây ra sự biến mất của hàng loạt con vịt ở Bournville. (Nguồn: Axolotl & Reptile Rescue And Advice UK)

Amanda cũng cho biết mẹ chồng mình đã "dũng cảm vượt qua dòng nước" để giúp cộng đồng xử lý tình huống.

"Việc đó đòi hỏi rất nhiều can đảm, cùng một đôi găng tay làm vườn và ủng cao su", cô nói thêm.

Theo truyền thông địa phương, con rùa này là động vật ngoại lai, có lực cắn cực mạnh và thường săn bắt chim nước, chúng không nên được nuôi trong ao vì có thể gây nguy hiểm cho động vật hoang dã bản địa.

Sau khi được bắt giữ an toàn, chú rùa đã được đưa đến Axolotl and Reptile Rescue And Advice UK, một trung tâm cứu hộ động vật phi lợi nhuận tại Evesham.

Đại diện trung tâm viết trên Facebook: "Chúng tôi luôn nỗ lực giúp đỡ càng nhiều động vật ngoại lai càng tốt, đồng thời tìm cho chúng một mái nhà vĩnh viễn".

Hiện tổ chức này đang tìm kiếm một nơi ở phù hợp cho con rùa, trong khi người dân Bournville có thể an tâm rằng ao làng của họ sẽ không còn là nơi "mất tích bí ẩn" của đàn vịt.