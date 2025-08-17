Làm “chuyện ấy” trên xe, cặp đôi không may rơi xuống vực

Theo truyền thông quốc tế, rạng sáng ngày 4/8 tại bang Espírito Santo (Brazil), một cặp đôi vì quan hệ trong xe quá kịch liệt đã khiến chiếc xe mất cân bằng và lao thẳng xuống vực, dẫn đến cái chết thương tâm của cả hai.

Nạn nhân là Adriana Ribeiro (42 tuổi) và bạn trai Marcone Cardoso (26 tuổi). Sau khi tham dự một bữa tiệc, họ lái xe đến khu vực vách núi nổi tiếng ở thành phố Venda Nova do Imigrante, nơi thường được chọn làm điểm ngắm cảnh và trượt dù lượn rồi dừng xe bên mép vực. Trong lúc mặn nồng, cả hai đã bắt đầu hôn nhau và phát sinh quan hệ tình dục ngay trong xe.

Cặp đôi đậu xe sát mép vực.

Tuy nhiên, do hành động quá mạnh, chiếc xe rung lắc dữ dội, mất cân bằng và rơi xuống vách núi cao khoảng 91 mét. Cả hai bị hất văng ra ngoài trong tình trạng khỏa thân, trong khi chiếc xe tiếp tục lăn xuống thêm hơn 305 mét trước khi dừng lại.

Chiếc xe rơi xuống vực.

Đội cứu hộ sau đó tìm thấy thi thể nạn nhân trong địa hình dốc đứng, cây cối rậm rạp. Một nhân viên tại khu trượt dù cho biết anh nghe thấy tiếng động lớn vào khoảng 2h20 sáng: “Tôi thấy động cơ xe rơi văng ra rất xa, cảnh tượng thật kinh hoàng, chiếc xe hoàn toàn bị phá hủy.”

Được biết, Ribeiro và Cardoso mới quen nhau khoảng 6 tháng. Cardoso có một con trai 4 tuổi với vợ cũ, còn Ribeiro đã ly hôn và là mẹ của 2 con. Cảnh sát địa phương đã loại trừ khả năng giết người và xác định đây là một tai nạn ngoài ý muốn.