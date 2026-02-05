Phụ huynh in bài tập dài cả mét cho con nằm ra để học, khiến mạng xã hội tranh cãi

Tháng 1 vừa qua, một bà mẹ ở tỉnh Hồ Bắc chia sẻ rằng chị đã in đề kiểm tra khổ lớn cho con trai với lý do: “Làm như vậy, con sẽ không bỏ sót câu nào”.

Những bức ảnh đăng tải cho thấy cậu bé nằm dài trên sàn nhà, làm bài kiểm tra môn ngữ văn in trên tờ giấy dài gần 1m, với các ô trống lớn gần bằng bàn tay.

Người mẹ cho biết đã in hai tờ bài tập khổ A0 tại một cửa hàng in với giá 25 nhân dân tệ (khoảng 4 USD). Theo chị, khổ giấy vốn thường dùng cho banner, biển quảng cáo ngoài trời này giúp con cảm thấy hứng thú hơn và tập trung tốt hơn khi làm bài.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 100.000 lượt thích trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục, kéo theo nhiều phụ huynh khác tham gia “bắt trend”.

Một bà mẹ họ Vương ở tỉnh Tứ Xuyên cho biết con chị còn chủ động đòi làm thêm một lượt bài tập khổ lớn sau khi hoàn thành bộ đầu tiên.

Bài tập dài gần 1m được phụ huynh in cho con học tại nhà. Ảnh: QQ.com

Nhiều cư dân mạng để lại bình luận hài hước: “Cách này quá hay. Làm bài mệt thì còn có thể dùng tờ giấy làm chăn đắp”. Một người khác viết: “Giờ thì trẻ con không thể than phiền là làm sai vì không nhìn rõ đề nữa".

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng yêu thích kiểu bài tập “ngoại cỡ” này.

Một bà mẹ ở tỉnh Hắc Long Giang cho biết đã chi 60 nhân dân tệ (khoảng 9 USD) để in bốn tờ bài tập khổ lớn, nhưng kết quả không như mong đợi. Chia sẻ với tờ Xinwenfang, chị nói: “Ban đầu con trai tôi tưởng đó là đồ chơi. Nhưng khi biết đó là bài tập, cháu tỏ ra thất vọng và thậm chí còn phản kháng việc học nhiều hơn".

Hệ thống giáo dục Trung Quốc vốn được biết đến với áp lực nặng nề, trong đó kỳ thi đại học quốc gia gaokao giữ vai trò then chốt. Nhiều trường trung học áp dụng chiến lược “biển đề”, cho học sinh rất ít thời gian nghỉ và khối lượng bài tập lớn.

Theo số liệu từ một tổ chức giáo dục tại Trung Quốc, hơn một nửa học sinh trung học dành trên hai giờ mỗi ngày để làm bài tập, thậm chí có em học đến sau 22h.

Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách nhằm giảm gánh nặng học tập, trong khi một bộ phận phụ huynh chuyển sang mô hình “giáo dục hạnh phúc”, chú trọng hơn đến sức khỏe tinh thần của trẻ.

Một bình luận được nhiều người ủng hộ từ một ông bố trên mạng xã hội Trung Quốc nêu quan điểm: “Những đứa trẻ yêu thích việc học sẽ chấp nhận mọi dạng bài tập, dù lớn hay nhỏ. Nhưng với những đứa trẻ như con gái tôi, đam mê có thể nằm ở thể thao, nghệ thuật hoặc lĩnh vực khác. Là cha mẹ, chúng tôi tôn trọng sở thích của con và cho con tự do khám phá".

Các phương pháp nuôi dạy con sáng tạo của phụ huynh Trung Quốc thời gian qua cũng liên tục thu hút sự chú ý. Tháng 7/2024, một ông bố ở tỉnh Vân Nam từng bắt con gái nhỏ bóc bắp cải trên tàu cao tốc để giữ con không quấy khóc. Năm 2023, một cặp vợ chồng có bằng tiến sĩ đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để an ủi cậu con trai 5 tuổi sau khi bé bị trêu chọc ở trường vì bị ngã khi chơi.