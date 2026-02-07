Ngày 7/2, chia sẻ với Dân Việt về vụ mẹ chồng mắng con dâu xa xả, dạy con dâu “làm dâu, làm vợ” đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội vài ngày qua, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, người mẹ chồng này đang muốn con dâu “tái diễn” lại cuộc đời không vui vẻ của chính mình.

Mẹ chồng mắng con dâu đang ở cữ: Vừa bạo lực vừa thiếu kiến thức

Theo ông Hòa, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu kịch tính như vậy dường như là câu chuyện của ngày xưa. “Trước đây, con dâu về nhà chồng thường trắng tay. Họ phải sống ở nhà chồng, cày cày, làm việc trên cánh đồng của nhà chồng và bị coi là “ăn bám” vào nhà chồng. Trong khi vị trí ở gia đình nhà mẹ đẻ cũng không còn vì “con gái lấy chồng như bát nước đổ đi”.

Mẹ chồng mắng con dâu đang ở cữ: Vừa bạo lực vừa thiếu kiến thức. Ảnh: Trích từ clip

Do đó, nếu họ rời nhà chồng sẽ không có nơi ở, không còn công việc, không có cơm ăn. Với “vị thế cửa trên”, mẹ chồng thời xưa thường bắt ne bắt nẹt con dâu, còn con dâu thì cố nhịn nhục để không bị nhà chồng đuổi đi.

Còn câu chuyện ngày nay đã khác rồi. Các cô gái có công ăn việc làm, có thu nhập, thậm chí có nhà riêng, có xe đẹp. Ngay cả nàng dâu sống chung với mẹ chồng thì họ cũng vẫn có đường lui nếu hôn nhân sứt mẻ. Họ không phụ thuộc tài chính vào nhà chồng nên không còn phải “nhìn mặt mẹ chồng” để sống.

Nàng dâu thời hiện đại hầu hết đều có quan điểm: Hạnh phúc thì ở, không hạnh phúc thì tìm cách giải quyết, không giải quyết được thì giải tán chứ không nhịn nhục, chấp nhận sự o ép, áp đặt của chồng hay bố mẹ chồng”, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa phân tích.

Theo ông Hòa, người mẹ chồng mắng con dâu đang ở cữ càng quá sai. Đây là thời kỳ sức khỏe, tâm lý của người mẹ rất yếu ớt, mong manh, cần được chăm sóc, được chia sẻ chứ không phải ép buộc, càng không thể mắng mỏ, bạo hành tâm lý.

“Bạo lực vào lúc này có thể làm người mẹ bị trầm cảm sau sinh với những hậu quả rất khó lường. Nhẹ thì căng thẳng, mệt mỏi, ảnh hưởng đến việc tiết sữa nuôi con và sức khỏe của người mẹ. Nặng có thể dẫn đến hoang tưởng, ảo tưởng làm hại đến mình và đứa con. Thật khó tin khi một người mẹ ở thế kỷ 21 này lại không hiểu nổi một điều đơn giản như vậy”, ông Hòa nhận định.

Mẹ chồng mắng nàng dâu là cách làm không khôn ngoan

Về quan điểm của người mẹ chồng, cho rằng chuyện ngoại tình của con trai là đương nhiên, “đàn ông không thể của riêng”, “đàn bà phải chấp nhận như vậy”, vì “chồng tao cũng vậy”, ông Hòa cho rằng, điều này lại càng “lạc hậu” so với thời cuộc.

Ông Hòa chia sẻ, hiểu biết và lối sống của người mẹ chồng này thực sự đi ngược về hàng chục năm về trước, khi ở thời đàn ông “tam thê tứ thiếp”, coi chồng “là trời”. Đồng thời, nó cũng phản ánh cuộc đời bi kịch của người mẹ chồng này.

Bà từng bị chồng phản bội và nuốt nước mắt chấp nhận người chồng “không thuộc về riêng mình”. Và bây giờ, bà muốn con dâu cũng sống như mình ngày xưa, chấp nhận việc chồng ngoại tình. Đây chính là sự độc hại trong lối sống mà bà mẹ chồng muốn “nhân thêm” phiên bản cuộc đời mình.

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa: Mẹ chồng mắng nàng dâu là cách làm không khôn ngoan

“Mẹ chồng đúng đắn khi biết con trai ngoại tình phải biết răn đe con, cùng con dâu bàn bạc chuyện để giải quyết mâu thuẫn, lôi kéo con về với gia đình. Giờ làm gì còn con dâu muốn chia sẻ chồng của mình với phụ nữ khác.

Nếu chồng ngoại tình mà không biết hối cải thì chỉ có tan nát gia đình. Mẹ chồng khắc nghiệt thì con dâu bỏ đi. Bằng chứng chính là việc con dâu trong clip đã ly hôn, giã từ người chồng “không thuộc về riêng mình” và người mẹ chồng bạo hành con dâu khi vừa sinh”, ông Hòa nói.

Ông Hòa cũng nói thêm, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu không chỉ vì chuyện gia đình, mâu thuẫn thế hệ mà có lẽ còn do tính cách của từng người. Có không ít phụ nữ có tính cách hiềm tị, thích áp đặt, thích ra oai, thích nắm quyền, còn con dâu lại bị cho là kẻ yếu thế nên mới bắt nạt như vậy.

Theo ông Hòa, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khi cùng chung sống dưới một mái nhà là khó tránh khỏi. Nhưng người mẹ chồng có tri thức, có hiểu biết sẽ hành xử lịch sự chứ không chỉ mặt, nói xối xả hay áp đặt, yêu cầu con dâu phải nhịn nhục. Người mẹ chồng tốt sẽ dạy dỗ, ngăn cản con trai khi làm sai và nói chuyện công bằng với con dâu. Muốn con trai giữ được gia đình thì mẹ chồng phải “cầm cân nảy mực” cho chuẩn.

Còn con dâu khi có mâu thuẫn với mẹ chồng cũng nên chia sẻ nhẹ nhàng. Việc thay đổi quan điểm, lối sống của một người lớn tuổi là rất khó khăn nên chúng ta phải tìm giải pháp để không làm ai bị tổn thương.

“Việc mẹ chồng mắng con dâu sẽ ngày càng ít đi vì không chỉ giới trẻ mà người già cũng muốn sống riêng. Nếu không có điều kiện kinh tế để ở riêng thì cuộc sống hàng ngày cũng sẽ giảm thiểu va chạm. Đây chỉ là giai đoạn chuyển tiếp nên vẫn còn một số mẹ chồng cũ kỹ, vài năm nữa, mẹ chồng như vậy sẽ càng trở thành “của hiếm”, ông Hòa chia sẻ.

Thêm nữa, theo ông Hòa, mẹ chồng mắng con dâu thái quá như vậy, trách nhiệm lớn thuộc về con trai - người chồng. "Một người đàn ông biết thương vợ, thương con sẽ không đứng ngoài cuộc, không để vợ mình rơi vào tình cảnh như vậy!", ông Hòa nói.