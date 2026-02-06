Xăm “bùa chú” rồi thử độ linh nghiệm, một người Thái Lan gặp hậu quả khó tin

Có niềm tin là điều dễ hiểu, nhưng có niềm tin đến mức phủ nhận cả những quy luật rất bình thường thì thực sự khó tin.

Đây là sự việc xảy ra ở Thái Lan, khi một người đàn ông sau khi xăm “bùa hộ mệnh” đã quyết định kiểm tra sức mạnh bảo vệ của hình xăm đó bằng… một chiếc rìu.

Theo trang The Thaiger, mới đây, một người đàn ông 37 tuổi đã đi xăm một hình xăm thiêng (sak yant) và tin rằng nó sẽ giúp bảo vệ anh khỏi thương tích.

Sau đó, để kiểm chứng, anh này cầm rìu tự tác động vào hình xăm của mình, để rồi thực tế đã chứng minh một điều mà lẽ ra không ai cần chứng minh: Da thịt con người vẫn tuân theo quy luật vật lý, và dù có hình xăm thì anh ta vẫn là người trần thế mà thôi.

Hình xăm sak yant được nhiều người tin là có những sức mạnh siêu nhiên. Ảnh minh họa: Nation Thailand.

Cũng may cho anh này là người yêu anh ta phát hiện ra. Cô thấy anh bị chảy nhiều máu nên đã gọi cấp cứu. Các đội cứu hộ đến hiện trường và thấy người đàn ông bị 3 vết thương trên lưng - nơi có nhiều hình xăm, vết sâu nhất là 2 cm, đều do rìu gây ra.

Sak yant là hình xăm mang tính tâm linh phổ biến ở Thái Lan, còn được gọi là “xăm bùa chú”, thường thực hiện kèm những nghi thức nhất định và gắn với niềm tin về may mắn, sự bảo vệ tinh thần thay vì khả năng miễn nhiễm vật lý. Vì vậy, việc tin rằng hình xăm có thể bảo vệ được cơ thể trong trường hợp chịu tác động trực tiếp của những vật sắc nhọn như rìu thì quả là rất hiếm.

Các nhà chức trách Thái Lan đã phải cảnh báo về ranh giới giữa niềm tin và sự an toàn. Ảnh minh họa: Reuters.

Tuy nhiên, nếu ai nghĩ rằng người đàn ông nói trên đã biết sợ thì không đúng đâu, vì theo trang Bangkok Post, một tình nguyện viên ở hiện trường kể rằng dù anh ta (người có hình xăm) rất đau nhưng vẫn khăng khăng nói mình đã từng “kiểm tra độ linh nghiệm” của hình xăm trong quá khứ rồi và không sao cả, lần này có lẽ cái rìu hơi nặng nên mới gây thương tích thôi.

Nhiều trang báo ở Thái Lan nhắc nhở rằng người dân cần phân biệt giữa niềm tin và sự liều lĩnh. Vì có niềm tin là một chuyện, nhưng tự đặt mình vào nguy hiểm là chuyện khác; và chắc chắn không có niềm tin tích cực nào lại khuyến khích con người có những hành vi kỳ lạ như trên cả.