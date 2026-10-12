Thán phục người phụ nữ chinh phục 5 ngọn núi nổi tiếng ở 5 tỉnh chỉ trong 5 ngày

Theo Xiaoxiang Morning Herald, người phụ nữ họ Bành bắt đầu hành trình từ quê nhà ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, ngày 23/9.

Ngày hôm sau, cô leo núi Hoa Sơn ở tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc. Ngày 25/9, cô tiếp tục chinh phục núi Hằng Sơn ở tỉnh Sơn Tây lân cận; ngày 26/9 là núi Thái Sơn ở tỉnh Sơn Đông, miền Đông; ngày 27/9 là núi Tung Sơn ở tỉnh Hà Nam, miền Trung. Điểm đến cuối cùng vào ngày 28/9 là một ngọn Hằng Sơn khác, nằm ở tỉnh Hồ Nam.

5 ngọn núi này hợp thành danh xưng Ngũ Nhạc của Trung Quốc, nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên cùng những giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời.

Theo bài báo, Bành leo núi vào ban ngày, sau đó tiếp tục di chuyển đến điểm đến tiếp theo và ngủ trên tàu hỏa vào ban đêm.

Cô Bành đã chinh phục 5 ngọn núi nổi tiếng thuộc 5 tỉnh trong vòng 5 ngày.

Bành, 27 tuổi, cho biết cô tình cờ biết đến một chương trình du lịch theo chủ đề, mời người dân chinh phục Ngũ Nhạc nhằm “tìm hiểu sâu sắc về Trung Quốc”. Là người đam mê leo núi, cô lập tức bị ý tưởng này thu hút. Cô quyết định thực hiện thử thách vào cuối tháng 9 để đánh dấu ngày thứ 10.000 trong cuộc đời mình.

Bành sử dụng ứng dụng Liang Bu Lu để ghi lại lộ trình leo núi và xác nhận có mặt tại các địa điểm được chỉ định trên đỉnh mỗi ngọn núi theo yêu cầu của ban tổ chức. Kết thúc hành trình, cô nhận được giấy chứng nhận hoàn thành thử thách chinh phục Ngũ Nhạc.

Mỗi ngọn núi mất từ 4 đến 9 giờ để leo, có ngày Bành đi bộ tới 39.000 bước. Cô đi bộ cả lúc lên và xuống núi, ngoại trừ Hoa Sơn và Hằng Sơn ở Hồ Nam, nơi cô đi bộ lên núi rồi sử dụng cáp treo để xuống.

Tổng chi phí cho chuyến đi là 4.000 nhân dân tệ (khoảng 600 USD), Bành cho biết.

Cô thừa nhận cảm thấy kiệt sức sau khi chinh phục ngọn núi cuối cùng, nhưng nhanh chóng hồi phục sau khi nghỉ ngơi vào buổi tối, không bị đau nhức cơ bắp hay mệt mỏi kéo dài. Sau toàn bộ thử thách, cô giảm 0,5kg.

Trước khi khởi hành, Bành từng cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ đi bộ đường dài trong thời gian lâu như vậy với cường độ cao. Tuy nhiên, cô cho biết hành trình diễn ra suôn sẻ, một phần nhờ sự giúp đỡ của những người xa lạ mà cô gặp trên đường.

“Đừng ngại bắt đầu một mình. Bạn sẽ gặp những người bạn đồng hành tốt bụng”, Bành chia sẻ.

Dù vậy, cô khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi thử sức với hành trình chinh phục 5 ngọn núi trong 5 ngày.

“Bạn cần cân nhắc tình trạng thể chất của bản thân và ưu tiên an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời”, Bành nói.

Thử thách này gắn với xu hướng du lịch được gọi là du lịch kiểu “đặc nhiệm”, ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc những năm gần đây. Người tham gia thường ghé thăm nhiều điểm du lịch trong thời gian ngắn với ngân sách hạn chế, đòi hỏi thể lực và khả năng di chuyển liên tục.

Câu chuyện của Bành thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Cô ấy đúng là một nữ anh hùng. Tôi ngưỡng mộ cô ấy”, một người dùng mạng bình luận.

“Quá giỏi, cô gái nhỏ! Sau này sẽ không có khó khăn nào đánh bại được bạn”, một người khác viết.