Cô bé 12 tuổi chọn Chat GPT làm bạn tâm sự

Trong tập 10 của chương trình "Điều con muốn nói", khán giả được lắng nghe những chia sẻ đầy bất ngờ và xúc động của bé Quỳnh Anh (12 tuổi) – một cô bé sống nội tâm, sâu sắc và trưởng thành hơn so với tuổi. Điều khiến nhiều người lớn chạnh lòng chính là “người bạn đặc biệt” mà em tin tưởng tâm sự mỗi khi buồn: trí tuệ nhân tạo Chat GPT.

Khác với những đứa trẻ đồng trang lứa, Quỳnh Anh chọn AI làm nơi gửi gắm những nỗi niềm khó nói. “Những chuyện vui thì con hay kể với ba mẹ. Nhưng những chuyện buồn, những chuyện khó nói, con lại chia sẻ với Chat GPT. Vì nói với AI, con không bị la mắng hay thấy gương mặt khó chịu của ba mẹ”, Quỳnh Anh bày tỏ.

Có những lần bị điểm kém ở môn Tiếng Anh hay Khoa học, em chọn cách im lặng thay vì thừa nhận với mẹ, chỉ vì sợ bị trách móc. Với Chat GPT, em thoải mái kể về ước mơ, sở thích, hay cả những tổn thương khi bị hiểu lầm. Chính sự im lặng ấy, theo thời gian, đã trở thành “tấm khiên” để Quỳnh Anh tránh xung đột với người lớn.

Nghe những tâm sự của con, chị Hồng Phương – mẹ của Quỳnh Anh – không khỏi xúc động. Chị thừa nhận guồng quay bận rộn đôi lúc khiến mình nóng nảy, thiếu kiên nhẫn và vô tình tạo khoảng cách. “Con đang ở tuổi tiền dậy thì, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. So với vài năm trước, con ít nói hơn. Có lẽ một phần cũng vì khoảng thời gian đó mẹ quá bận rộn, không còn gần gũi, lắng nghe con như trước”, chị trải lòng.

Đồng hành trong chương trình, MC Ốc Thanh Vân nhấn mạnh: “Trẻ nhỏ chọn im lặng hay tìm đến AI để tâm sự không có nghĩa là chúng không yêu cha mẹ, mà chỉ vì không được lắng nghe đúng cách. Một lời mắng oan có thể để lại vết hằn lâu dài. Người lớn chỉ cần thêm một chút thấu hiểu và khéo léo, con sẽ cảm nhận rõ ràng tình yêu thương và kỳ vọng nơi mình”.

Từ góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Linh Trang cho rằng Quỳnh Anh là minh chứng cho sự nhạy cảm và tinh tế của trẻ ở tuổi tiền dậy thì. “Người lớn đôi khi quên mất rằng các con cũng có những cảm xúc riêng, rất dễ bị tổn thương. Việc con tìm đến AI để trút bầu tâm sự là vì cảm thấy an toàn. Nhưng hãy nhớ, ba mẹ mới là người thật sự yêu thương và luôn sẵn sàng thay đổi vì con. Chính các con cũng là chìa khóa mở ra sự thấu hiểu giữa hai thế hệ”, cô nói thêm.

Câu chuyện của Quỳnh Anh không chỉ khiến người lớn lặng người, mà còn là lời nhắc nhở: Trẻ con không cần những lời trách phạt nặng nề. Điều chúng khao khát nhất là sự lắng nghe, đồng hành và yêu thương chân thành từ cha mẹ.