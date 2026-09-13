Cựu giáo viên thể dục dụ dỗ, xâm hại ba học sinh

Ngày 10/9, tại phiên tòa ở Winchester, James bị bồi thẩm đoàn tuyên có tội với ba tội danh liên quan việc quan hệ tình dục với một nam sinh 16 tuổi khi đang là giáo viên của em.

Theo hồ sơ vụ án, James quen nam sinh khi giảng dạy tại một trường ở Southampton. Cô tán tỉnh cậu trong lớp, sau đó hai người bắt đầu nhắn tin qua Snapchat. Trong các cuộc trò chuyện, nam sinh được gọi là "số 8" nhằm che giấu danh tính và mối quan hệ giữa hai người.

James sau đó lái xe đưa nam sinh đến một con phố, nơi hai người hôn nhau trong ôtô. Họ tiếp tục về nhà cô, cùng xem giải quần vợt Wimbledon trên truyền hình trước khi vào phòng ngủ và quan hệ tình dục. James còn nói yêu nam sinh và muốn cậu chuyển đến sống cùng mình.

Bronwen James đến tòa án Winchester hôm 10/9. Ảnh: The Guardian

Vụ việc bị phát hiện khi một học sinh khác cho giáo viên xem những tin nhắn được cho là trao đổi giữa James và nam sinh. Công tố viên Edward Culver cho biết nội dung các tin nhắn cho thấy mối quan hệ mang tính tình dục và James đã vượt qua ranh giới giữa giáo viên với học sinh, lợi dụng vị trí của mình để tiếp cận cậu. Khi làm việc với cảnh sát, nam sinh cho biết mình đã bị James "dụ dỗ".

Ngoài nam sinh này, James còn thừa nhận các hành vi phạm tội với hai nữ sinh. Một em học cùng trường ở Southampton, người còn lại là học sinh tại một trường ở Wiltshire, nơi James từng giảng dạy. Hai nạn nhân khi đó lần lượt 13 và 14 tuổi.

Các cáo buộc liên quan đến hai nữ sinh gồm có hành vi tình dục với trẻ vị thành niên, gửi nội dung mang tính tình dục cho trẻ và tạo hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cho rằng James đã từng bước tạo sự thân thiết với các học sinh, khiến những hành vi không phù hợp dần trở nên bình thường trước khi tiến tới xâm hại tình dục.

Hồ sơ được công bố trong quá trình xét xử cũng cho thấy James từng bị cảnh cáo từ đầu sự nghiệp. Khi giảng dạy tại trường tư Seaford College ở West Sussex, cô đã đưa số điện thoại cá nhân cho một học sinh, hành vi bị nhà trường cho là vượt quá giới hạn nghề nghiệp.

Bethany Adams, đại diện Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh, cho biết James được giao trách nhiệm giáo dục và bảo vệ trẻ em nhưng đã lợi dụng chính sự tin tưởng đó để tiếp cận và xâm hại ba học sinh.

"Đây không phải một sai lầm trong phán đoán mà là chuỗi hành vi săn mồi kéo dài nhằm vào những đứa trẻ dưới sự chăm sóc của cô ta", Adams nói. Bà cho rằng sự dũng cảm của các nạn nhân khi lên tiếng đóng vai trò quan trọng giúp cơ quan chức năng đưa vụ việc ra ánh sáng.

Thẩm phán James Bromige yêu cầu lập báo cáo đánh giá về James trước khi quyết định hình phạt, trong đó có việc xem xét mức độ nguy hiểm mà cô có thể gây ra. Luật sư bào chữa thừa nhận cựu giáo viên sẽ phải đối mặt với án tù đáng kể khi bị tuyên án vào cuối năm nay.