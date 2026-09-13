Lịch sinh hoạt 'ngược đời' của cụ ông 106 tuổi

Cụ Wang Dinggao, quê ở thành phố Thụy An, tỉnh Chiết Giang, vẫn sống khá độc lập dù bị suy giảm thính lực, theo Daxiang News.

Khác với phần lớn mọi người, ông duy trì lịch sinh hoạt "ngược đời": đi ngủ khoảng 16-17h, thức dậy lúc 1h sáng, ăn sáng lúc 3h rồi bắt đầu buổi đi bộ sáng. Con trai cụ đã quen với nếp sinh hoạt khác thường này, mỗi ngày đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho cha, trong khi gia đình vẫn tôn trọng những thói quen cụ Wang duy trì từ lâu.

Ngoài ra, cụ vẫn rất tự lập, tự giặt quần áo, tắm rửa và thậm chí còn có thể thực hiện những công việc may vá đòi hỏi sự khéo léo.

Cụ Wang tự xâu kim may đồ dù đã 106 tuổi. Ảnh: QQ

Cụ Wang ăn uống khá đơn giản và không kiêng khem, thích hải sản, đặc biệt là cua sông. Thỉnh thoảng, cụ cùng con trai dùng bữa và nhâm nhi một ly rượu bạch tửu (baijiu) của Trung Quốc.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, Wang cho rằng điều này đến từ tinh thần lạc quan, nề nếp gia đình và niềm đam mê làm việc, học hỏi suốt đời.

Dù chỉ được học chính quy 4 năm, sự ham học hỏi và bền bỉ giúp Wang tích lũy kiến thức, kỹ năng vượt xa những gì được học ở trường. Từ khi còn trẻ, cụ đã được giao làm thủ quỹ của làng. Ngoài công việc được giao, cụ học hỏi bằng cách quan sát những người dân trong làng, rồi dần thành thạo nhiều nghề như nấu ăn, đan tre và nặn tò he.

Cụ Wang ăn uống đơn giản, thỉnh thoảng nhâm nhi vài chén cùng con trai. Ảnh: QQ

Cụ Wang và vợ, bà Hong Ailan, trải qua 80 năm hôn nhân, có một con trai và xây dựng gia đình với bốn thế hệ. Trong mắt hàng xóm, hai người được xem là "cặp vợ chồng kiểu mẫu" của làng. Mỗi khi các gia đình xảy ra mâu thuẫn, mọi người thường tìm đến họ để nhờ phân xử, tháo gỡ khúc mắc.

Theo lời con trai, cha mẹ ông có tính cách khá trái ngược: mẹ nóng tính, còn cha điềm đạm và nhẹ nhàng. Mỗi khi vợ nổi giận, cụ Wang không bao giờ tranh cãi mà lặng lẽ rót cho bà một cốc nước ấm, mỉm cười nói: "Uống nước trước đi, rồi giận tiếp". Cách xử lý nhẹ nhàng ấy thường giúp không khí giữa hai người nhanh chóng dịu xuống.

Sau khi vợ qua đời, cụ Wang trở nên khép kín, sức khỏe cũng sa sút. Nhờ sự chăm sóc và động viên của con trai, cụ dần hồi phục. Dù vợ không còn ở bên, cụ Wang vẫn trưng các ảnh kỷ niệm cũng như lưu giữ chiếc tay vịn cầu thang do chính bà làm ra.

Dữ liệu từ cuộc tổng điều tra dân số toàn quốc lần thứ 7 năm 2020 cho thấy Trung Quốc có 119.000 người từ 100 tuổi trở lên, trở thành quốc gia có số người sống thọ trăm tuổi lớn nhất thế giới.