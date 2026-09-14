Bạn gái hé lộ chế độ ăn thuần chay của Hoàng Hên

Theo Lais Machado, cầu thủ người Brazil ưu tiên những thực phẩm có nguồn gốc thực vật và hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, chú trọng cân bằng dinh dưỡng và bổ sung đủ protein để phục vụ quá trình tập luyện.

Hoàng Hên ăn chay khoảng 8 năm qua. Anh tiêu thụ thực phẩm gốc thực vật cùng trứng và phomai.

Trứng, phô mai và các sản phẩm từ đậu nành là những nguồn protein chính trong thực đơn của Hoàng Hên. Anh đôi khi đổi vị với các sản phẩm thay thế thịt như bít tết chay, xúc xích chay.

Bữa ăn hàng ngày của cầu thủ chủ yếu gồm cơm, đậu và salad, cung cấp các nhóm thực phẩm đa dạng mà không cần chế biến cầu kỳ. Lais cho biết một trong những món cô thường chuẩn bị cho bạn trai là lasagna kết hợp với cà tím, phù hợp với sở thích ăn uống của anh.

Lais nhận xét chế độ chay trường của bạn trai không quá phức tạp, dễ chế biến. Thỉnh thoảng cô cũng mày mò, làm một số món ngon như risotto nấm để bữa ăn thêm phong phú.

Đỗ Hoàng Hên, tên Brazil là Hendrio Araujo da Silva, sinh năm 1994 tại São Paulo. Tiền vệ 32 tuổi từng có thời gian tập luyện tại La Masia, lò đào tạo trẻ nổi tiếng của Barcelona, trước khi trải qua nhiều CLB ở Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Georgia. Anh đến Việt Nam từ cuối năm 2020, lần lượt khoác áo Bình Định, Nam Định và Hà Nội FC. Sau khi nhập quốc tịch Việt Nam tháng 10/2025, Hendrio mang tên Đỗ Hoàng Hên, trở thành tân binh đội tuyển Việt Nam từ tháng 3 năm nay.

Hoàng Hên và bạn gái Lais Machado.

Lais Machado sinh năm 1995 và Đỗ Hoàng Hên bắt đầu hẹn hò từ ngày 1/9/2023. Cả hai đều sinh ra tại Brazil nhưng hiện chọn Việt Nam làm nơi sinh sống và phát triển sự nghiệp. Lais còn có hình xăm cờ đỏ sao vàng ở cánh tay, thể hiện tình yêu với Việt Nam. Trong thời gian Hoàng Hên thi đấu tại Việt Nam, Lais là người luôn ở bên và đồng hành bạn trai.