Không biết tiếng Anh, người phụ nữ 62 tuổi vẫn "gây sốt" với hơn 100 ca khúc bằng 6 ngoại ngữ

Li Deru, được cộng đồng mạng biết đến với tài khoản @Auntie Ru, hiện có 800.000 người theo dõi và thu hút hàng triệu lượt thích trên các nền tảng mạng xã hội trong nước và quốc tế.

Bên cạnh tiếng Anh, bà Li còn thể hiện các ca khúc bằng tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Hindi và tiếng Italy.

Trong các video, bà Li luôn xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch, tự tin thể hiện những ca khúc tiếng Anh dù mang giọng đặc trưng, đồng thời chậm rãi, thong thả đi bộ trong công viên hoặc những địa điểm có phong cảnh đẹp.

Trong 3 năm qua, bà đã chia sẻ hơn 100 ca khúc tiếng Anh, đều là những bản hit được giới trẻ yêu thích.

Các ca khúc bà Li từng thể hiện có Poker Face, Jar of Love, Love Story của Taylor Swift và Baby của Justin Bieber.

Trong các video, bà Li Deru luôn xuất hiện với trang phục thanh lịch, tự tin thể hiện những ca khúc tiếng Anh. Ảnh: QQ.com

Phần trình diễn ca khúc APT. của Li Deru, bản hit đình đám toàn cầu do nữ ca sĩ Hàn Quốc Rosé và ngôi sao nhạc pop Mỹ Bruno Mars thể hiện, đã nhận được 1,6 triệu lượt thích, thậm chí được chính Rosé dành lời khen.

“Tôi ngưỡng mộ bà ấy vì có thể ghi nhớ những ca từ tiếng Anh dài như vậy dù dường như không biết tiếng Anh. Bà thực sự là một tấm gương truyền cảm hứng!”, một cư dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Tôi bằng tuổi dì Li và biết vài ngoại ngữ, nhưng còn chẳng dám hát trước máy quay. Bà ấy thật dũng cảm và tự tin. Tuyệt vời! Hãy tiếp tục nhé”.

“Bạn thật tuyệt vời. Hãy cứ là chính mình”, một cư dân mạng nước ngoài bình luận.

Một người nước ngoài khác viết: “Thật là một người bà đáng yêu!”.

Bà Li sống tại một ngôi làng ở Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Theo News Weekly, giống như phần lớn người dân địa phương, bà gặp khó khăn khi sử dụng tiếng phổ thông và chủ yếu giao tiếp hàng ngày bằng phương ngữ Triều Châu.

Dù chỉ học hết 4 năm tiểu học và chưa từng được học tiếng Anh, bà Li cho biết mình luôn yêu thích việc nghe các ca khúc tiếng Anh và xem những bộ phim nói tiếng Anh.

Bà Li kết hôn năm 21 tuổi. Sau đó, bà cùng chồng mở một nhà máy ngay tại quê nhà.

Khi con trai và con gái lần lượt lập gia đình, có con, bà dành phần lớn thời gian chăm sóc các cháu.

6 năm trước, bà nghỉ hưu và giao lại nhà máy cho con trai. Khi các cháu đã gần trưởng thành, bà cũng không còn phải dành nhiều thời gian chăm sóc chúng.

Việc đầu tiên bà Li làm sau khi nghỉ hưu là đăng ký một lớp luyện thanh. Kể từ đó, bà đều đặn tham gia 2 buổi học mỗi tuần.

Ban đầu, gần như tất cả thành viên trong gia đình đều phản đối việc bà theo đuổi những ca khúc tiếng Anh, cho rằng đây là điều không phù hợp với một phụ nữ ở độ tuổi của bà. Chỉ có con trai ủng hộ và động viên bà theo đuổi đam mê.

Bà Li học âm nhạc từ Cai Xiuqin, một nữ ca sĩ Trung Quốc đại lục có khả năng thể hiện các ca khúc tiếng Anh và điều hành một phòng thu tại Sán Đầu.

Cai cho biết với truyền thông rằng ban đầu, bà Li gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát âm chính xác các từ tiếng Anh.

Để khắc phục trở ngại này, bà Li tự xây dựng một phương pháp ghi âm đặc biệt: viết các chữ Hán bên dưới những từ tiếng Anh, sau đó phát âm dựa theo cách đọc của phương ngữ Triều Châu.

Bà Li lần đầu biểu diễn trước công chúng vào tháng 1/2023, tại một chương trình văn nghệ được tổ chức ở ngôi làng nơi bà sinh sống. Nhận được sự cổ vũ và những tràng pháo tay của khán giả, bà bắt đầu đăng tải các video biểu diễn lên mạng xã hội.

Năm nay, bà có một vai diễn ngắn trong bộ phim bom tấn Dear You, tác phẩm tôn vinh văn hóa Triều Sán. Bà cũng cùng đoàn làm phim tới nhiều thành phố trong nước để tham gia các hoạt động quảng bá.

Đầu năm nay, bà Li được mời biểu diễn tại một chương trình văn nghệ ở Macau, nơi bà thể hiện các ca khúc trước 10.000 khán giả.

“Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, thậm chí còn hơn thế. Tôi cảm thấy hạnh phúc và biết ơn”, bà Li chia sẻ.

“Những người hâm mộ đã cho tôi sự tự tin. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và theo đuổi đam mê âm nhạc”, bà nói thêm.