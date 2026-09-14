Cuộc sống tuổi 29 của ái nữ tỷ phú Madam Pang

Prang Nualwan sinh năm 1997, là hậu duệ đời thứ sáu của gia tộc Lamsam - gia đình có lịch sử kinh doanh nhiều thế hệ tại Thái Lan. Cô là con gái duy nhất của Nualphan Lamsam - doanh nhân nổi tiếng với biệt danh Madam Pang và chồng đầu, Vachara Phanchet. Sau khi cha mẹ ly hôn năm 2005, Prang vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi với mẹ.

Prang Nualwan bên mẹ khi tốt nghiệp Đại học Queensland năm 2018. Ảnh: Instagram

Tuy có xuất thân giàu có, Prang không chỉ được biết đến với danh xưng ái nữ tỷ phú Madam Pang. Cô từng theo học tâm lý học tại Đại học Chulalongkorn và khoa học xã hội, hành vi tại Đại học Queensland, Australia. Năm 2018, cô hoàn thành chương trình tâm lý học quốc tế liên kết giữa hai trường và nhận hai bằng.

Năm 2023, Prang tiếp tục nhận bằng thạc sĩ với thành tích xuất sắc tại Đại học Liverpool. Sau thời gian học tập ở Thái Lan, Australia và Anh, cô trở về phát triển sự nghiệp, làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và bóng đá.

Madam Pang đọ độ trẻ trung với con gái. Ảnh: Instagram

Năm 2021, khi 24 tuổi, Prang được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Port FC, câu lạc bộ bóng đá do Madam Pang điều hành. Cô cũng giữ vị trí Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển nguồn nhân lực tại Muang Thai Insurance.

Thể thao là một phần nổi bật trong cuộc sống của Prang. Cô từng chơi bóng chuyền, bóng rổ, bơi lội và đặc biệt yêu thích bóng đá, đồng thời là người hâm mộ Lionel Messi. Hồi tháng ba, cô tham gia HYROX, môn thi kết hợp chạy bộ với các bài tập sức mạnh và sức bền, hoàn thành tám trạm trong 1 giờ 31 phút. Sau một lần thi đấu vào tháng 8, cô tiếp tục đi bộ và chạy bộ trên núi ở miền nam Thái Lan.

Prang và mẹ chung niềm đam mê với bóng đá. Ảnh: Instagram

Ở tuổi 29, Prang đặc biệt thích những hoạt động đòi hỏi thể lực và sự mạo hiểm. Cô từng lặn trong lồng giữa vùng biển có cá mập, thử dù lượn và nhảy dù. Những trải nghiệm này tạo nên hình ảnh khác với một tiểu thư chỉ gắn với thời trang và những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa.

Du lịch là một phần khác trong cuộc sống của Prang. Cô từng tới Venice, Thụy Sĩ, Barcelona, Singapore và nhiều điểm nghỉ dưỡng cao cấp. Những chuyến đi của cô thường kết hợp nghỉ dưỡng với trải nghiệm, từ du thuyền, máy bay riêng đến các hoạt động khám phá thiên nhiên.

Prang đam mê leo núi và các môn thể thao cường độ cao. Ảnh: Instagram

Tháng 4, Prang tới Rajasthan, Ấn Độ trong sáu ngày. Cô nghỉ tại Rambagh Palace, cung điện cũ của hoàng gia Jaipur, tham quan các công trình nổi tiếng của thành phố rồi tới Vườn quốc gia Ranthambore để cưỡi ngựa và tham gia safari tìm hổ Bengal.

Cô sau đó ở tại Six Senses Fort Barwara, khu nghỉ dưỡng được cải tạo từ một pháo đài hơn 700 năm tuổi. Prang cũng tới đền Moti Dungri Ganesh Ji và tham gia nghi lễ tại một ngôi đền thờ thần Krishna trong khu nghỉ dưỡng.

Phong cách của Prang cũng phản ánh môi trường sống đặc biệt. Cô yêu thích thời trang cao cấp nhưng thường kết hợp các món đồ hàng hiệu với trang phục thể thao, tạo hình ảnh trẻ trung và khỏe khoắn.

Prang tặng hoa mừng sinh nhật mẹ, Madam Pang, hồi tháng 5. Ảnh: Instagram

Prang có mối quan hệ gần gũi với Madam Pang. Hai mẹ con thường cùng xuất hiện tại các trận bóng đá, sự kiện và những chuyến đi. Nếu Madam Pang là nữ doanh nhân nổi tiếng với vai trò lãnh đạo trong kinh doanh và bóng đá Thái Lan, Prang đang tạo dấu ấn riêng bằng học vấn, công việc và lối sống giàu trải nghiệm. Từ những cuộc thi thể lực, công việc trong bóng đá đến các chuyến du lịch tại những điểm đến đắt đỏ, cuộc sống của Prang có sự kết hợp giữa đặc quyền một ái nữ tài phiệt và những lựa chọn mang đậm cá tính cá nhân.