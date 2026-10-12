"Sống rực rỡ" cùng Vietnam iContent 2026, mở rộng thành chuỗi hoạt động sáng tạo nội dung số

Vietnam iContent Awards là giải thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Được thực hiện lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent hướng tới xây dựng một hoạt động thường niên, có uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam, góp phần ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực; đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng.

“Sống rực rỡ” - thông điệp truyền cảm hứng của Vietnam iContent 2026

Tiếp nối hai mùa trước, Vietnam iContent 2026 được mở rộng thành chuỗi hoạt động với chủ đề "Sống rực rỡ", hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chủ đề “Sống rực rỡ” lan toả những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực

Chương trình lan tỏa những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực; khuyến khích hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn.

Với chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 9-2026, Vietnam iContent 2026 nhận được sự tham gia của các nhà sáng tạo, nền tảng, doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái nội dung số.

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động chính như Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026, Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ", Chương trình "Sao Chọn", chuỗi nội dung đồng hành Creative Vodcast Series, và Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026.

Khoai Lang Thang làm Đại sứ chiến dịch "Sống rực rỡ" của Vietnam iContent 2026

Trong đó, Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ" là một điểm mới trong chương trình năm nay, được tổ chức nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh và góc nhìn tích cực về cuộc sống bằng các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số.

Thông qua chủ đề "Sống rực rỡ", cuộc thi hướng tới lan tỏa tinh thần sống tích cực, nhân văn và có trách nhiệm, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng môi trường nội dung số lành mạnh, văn minh và sáng tạo.

Cùng Vietnam iContent 2026 lan tỏa câu chuyện “Sống rực rỡ” của chính mình

Với chủ đề “Sống rực rỡ”, năm nay, ban tổ chức chia 4 hạng mục cùng 13 giải, hướng đến cá nhân, nhóm sáng tạo nội dung người Việt lẫn doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan truyền thông đang hoạt động hợp pháp tại thị trường trong nước, có hoạt động, sản phẩm hoặc chiến dịch truyền thông nổi bật tính tới thời điểm nhận hồ sơ.

Ban tổ chức nhận đề cử ngày 7-30/9, vòng bình chọn diễn ra 8-29/10, chung kết vào ngày 9-23/11 và gala trao giải tổ chức ngày 11/12 tại TP HCM.

Các cá nhân tham gia sử dụng 1 trong 2 mẫu tạo sản phẩm sau:

- Mẫu 01: https://www.capcut.com/tv2/ZSbXpMTBJ/

- Mẫu 02: https://www.capcut.com/tv2/ZSbVPKePy/

Hướng dẫn thực hiện nhanh qua 4 bước:

1. Truy cập vào đường link mẫu trên thiết bị có cài đặt ứng dụng CapCut.

2. Chọn "Sử dụng mẫu" (Use template).

3. Thay thế bằng các hình ảnh/video cá nhân thể hiện khoảnh khắc, hành trình hoặc câu chuyện "Sống Rực Rỡ" của Creator.

4. Đăng tải video trực tiếp lên kênh cá nhân kèm bộ Cú pháp Hashtag bắt buộc: #VietnamiContent2026 #SongRucRo

Cùng lan tỏa câu chuyện “Sống rực rỡ” theo cách của riêng mình

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng cho ba hình thức dự thi gồm: video, ảnh và bài viết khuyến khích cộng đồng chia sẻ những góc nhìn tích cực về cuộc sống. BTC kỳ vọng thông qua hoạt động này sẽ tạo thêm không gian để cộng đồng tham gia sáng tạo và chia sẻ những câu chuyện có ý nghĩa, qua đó góp phần hình thành một bức tranh đa dạng về con người, địa phương và những giá trị tích cực trong xã hội.

Các tác phẩm được khuyến khích khai thác những nhân tố truyền cảm hứng, hành động đẹp, sáng kiến tạo giá trị cho cộng đồng; những câu chuyện về văn hóa, vùng đất, con người Việt Nam; tinh thần vượt khó, khởi nghiệp, gìn giữ các giá trị truyền thống cũng như những góc nhìn mới về đất nước và con người Việt Nam.

Hãy cùng Vietnam iContent 2026 truyền tải hành trình "Sống rực rỡ" với câu chuyện của chính mình!