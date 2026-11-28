Hôm 25/11, Ngữ Khiêm đăng hai bức ảnh chụp trong phòng bệnh đánh dấu ngày thứ 111 kể từ khi được chẩn đoán mắc ung thư. Người đẹp đội mũ len, ngồi trên giường, xung quanh là các thiết bị y tế. Cô mỉm cười trước ống kính, gồng tay khoe cơ bắp và gửi lời chúc bình an, khỏe mạnh đến mọi người.

Ngữ Khiêm cho biết trong hơn ba tháng qua, cô nhận được nhiều lời cầu nguyện, động viên từ người thân, bạn bè và khán giả. Nhiều lần, cô tự hỏi mình đã làm gì để xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương đến vậy.

Ngữ Khiêm đăng hình ảnh lạc quan lên trang cá nhân hôm 25/11. Ảnh: Thread

Vốn không giỏi bộc lộ cảm xúc, Ngữ Khiêm nhờ AI viết một bức thư về bản thân dưới góc nhìn của người thứ ba, sau đó chia sẻ trên Threads. Cô muốn khán giả hiểu hơn về con người mình ngoài hình ảnh một hot mom trên mạng xã hội.

Bức thư mở đầu bằng câu hỏi: "Nếu một ngày nào đó, có người hỏi tôi: Bạn có biết Trần Ngữ Khiêm không? Cô ấy là người như thế nào?".

Cô tự nhận là người thích làm đẹp, chú trọng từng chi tiết nhỏ, có thể mất nhiều thời gian để chọn một bức ảnh hay suy nghĩ cách trả lời tin nhắn sao cho người nhận cảm thấy ấm lòng. Cô có phần trẻ con, dễ vui vì những điều nhỏ nhặt, cũng dễ buồn trước lời nói vô tình của người khác.

Cô giới thiệu ngoài công việc sáng tạo nội dung, mình còn đảm nhận nhiều vai trò trong gia đình, là người vợ, người mẹ, người con gái và người chị, luôn cố gắng chăm sóc những người thân yêu. Tuy nhiên, ở tuổi 30, khi còn nhiều dự định cho tương lai, cô phải đối mặt với bệnh tật, những đợt hóa trị, cảnh rụng tóc và những cơn đau thể xác.

Từng có mái tóc dài, Ngữ Khiêm phải tự cạo đầu trong quá trình điều trị. Cô tìm hiểu về tóc giả, thử nhiều kiểu tóc, tiếp tục diện những bộ trang phục yêu thích và chụp ảnh ghi lại cuộc sống thường ngày. Hot mom cũng cởi mở chia sẻ kinh nghiệm điều trị, mong những đau đớn mình trải qua có thể giúp ích cho những người cùng cảnh ngộ.

"Không phải cô ấy không sợ, chỉ là cô ấy vẫn tiếp tục sống dù mang trong mình nỗi sợ", Ngữ Khiêm viết.

Khoảnh khắc hot mom phải cạo tóc để điều trị ung thư. Ảnh: Thread

Bà mẹ hai con thừa nhận nhiều lần lo lắng liệu việc điều trị có hiệu quả, ung thư có tái phát hay cô còn cơ hội trở lại cuộc sống trước đây. Dù vậy, cô vẫn làm việc, chăm sóc các con, háo hức lựa chọn những bộ đồ đẹp và mong chờ chuyến du lịch tiếp theo. Ngữ Khiêm không muốn ung thư trở thành toàn bộ cuộc sống của mình.

"Xin đừng chỉ nhớ đến những đau đớn cô ấy từng trải qua. Hãy nhớ cô ấy đã cười rạng rỡ, yêu thương hết lòng và mong chờ ngày mai đến nhường nào", cô viết.

Bài đăng nhận được nhiều lời động viên từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước cách bà mẹ hai con duy trì cuộc sống thường ngày trong thời gian điều trị, gửi lời chúc cô sớm hồi phục. "Chúng tôi biết bạn đã nỗ lực và dũng cảm đến nhường nào. Trong mắt chúng tôi, bạn luôn là Ngữ Khiêm xinh đẹp, tốt bụng và tuyệt vời nhất", một người viết.

Ngữ Khiêm bên con gái trước khi phát hiện bệnh. Ảnh: Thread

Trần Ngữ Khiêm được khán giả Đài Loan biết đến qua chương trình truyền hình Sinh viên đại học, sau đó tham gia nhóm sáng tạo nội dung YouTube Wackyboys. Cô đã kết hôn, có hai con nhỏ.

Đầu năm nay, Ngữ Khiêm tình cờ sờ thấy khối cứng ở ngực. Khi đi siêu âm, cô được phát hiện có 4 khối u. Sau khi sinh thiết và trải qua 10 ngày chờ kết quả, bà mẹ hai con nhận chẩn đoán mắc ung thư vú xâm lấn giai đoạn hai. Cô bất ngờ vì mắc bệnh ở tuổi 30 trong khi gia đình không có tiền sử ung thư vú. Điều khiến cô khó khăn nhất là phải thông báo tin dữ cho những người thân yêu.

Ngày 3/9, Ngữ Khiêm công khai bệnh tình trên mạng xã hội. 8 ngày sau, cô bước vào đợt hóa trị đầu tiên. Quá trình truyền thuốc từng phải tạm dừng do cô bị dị ứng, vùng đùi sưng tấy. Từ đó đến nay, hot mom thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe và cuộc sống trong thời gian điều trị.