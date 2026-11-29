Nàng thơ 'lên đồ' chụp ảnh Giáng sinh sớm cả tháng
Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên đồ, tìm đến những quán cà phê trang trí đậm không khí Noel để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa lễ hội.
Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, không khí lễ hội đã sớm tràn ngập ngõ 4C Đặng Văn Ngữ (Hà Nội). Từ đầu đến cuối ngõ, hàng loạt quán cà phê đồng loạt trang hoàng theo chủ đề Noel với nhiều phong cách khác nhau, biến nơi đây thành điểm hẹn chụp ảnh, check-in thu hút đông đảo bạn trẻ.
Những ngày này, cả con ngõ nhỏ như được khoác áo mới với hai gam màu chủ đạo xanh, đỏ đặc trưng của mùa Giáng sinh. Những cây thông được trang trí cầu kỳ, dây đèn nhấp nháy, quả châu đủ màu, hộp quà, nơ đỏ cùng những dải cờ tam giác giăng phía trên lối đi tạo nên khung cảnh rực rỡ, đậm sắc màu lễ hội.
Trang phục cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để hài hòa với không gian. Những bộ đồ màu trắng, kem, be, nâu nhạt hay xanh pastel xuất hiện khá phổ biến.
Sức hút của những quán cà phê này cho thấy xu hướng đầu tư không gian theo mùa của các quán cà phê ngày càng rõ nét. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, nhiều địa điểm còn chú trọng tạo dựng bối cảnh trải nghiệm, biến không gian kinh doanh thành điểm đến chụp ảnh.
Gần dịp Noel, các quán cà phê có trang trí Giáng sinh ở Hà Nội luôn trong tình trạng quá tải. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều gia đình cũng tìm đến đây...
Nguồn: https://tienphong.vn/nang-tho-len-do-chup-anh-giang-sinh-som-ca-thang-post1...Nguồn: https://tienphong.vn/nang-tho-len-do-chup-anh-giang-sinh-som-ca-thang-post1898198.tpo-28/11/2026 10:52 AM (GMT+7)