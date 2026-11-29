Dù còn gần một tháng nữa mới đến Giáng sinh, không khí lễ hội đã sớm tràn ngập ngõ 4C Đặng Văn Ngữ (Hà Nội). Từ đầu đến cuối ngõ, hàng loạt quán cà phê đồng loạt trang hoàng theo chủ đề Noel với nhiều phong cách khác nhau, biến nơi đây thành điểm hẹn chụp ảnh, check-in thu hút đông đảo bạn trẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, lượng khách đổ về khu vực này khá đông, đặc biệt vào buổi chiều, khi nhiều nhóm bạn tranh thủ ghé các quán để chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Những ngày này, cả con ngõ nhỏ như được khoác áo mới với hai gam màu chủ đạo xanh, đỏ đặc trưng của mùa Giáng sinh. Những cây thông được trang trí cầu kỳ, dây đèn nhấp nháy, quả châu đủ màu, hộp quà, nơ đỏ cùng những dải cờ tam giác giăng phía trên lối đi tạo nên khung cảnh rực rỡ, đậm sắc màu lễ hội.

Khung cảnh đậm chất lễ hội cuối năm trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ. Đặc biệt, với những người nhanh nhạy bắt trend, yêu thích trải nghiệm không khí Giáng sinh, việc tìm đến các không gian trang trí Noel đẹp mắt đã trở thành một phần trong kế hoạch vui chơi.

Dịp này, các quán cà phê đầu tư mô hình tiểu cảnh, biển hiệu hay khu vực chụp ảnh với gấu trắng khổng lồ hay những góc trang trí mang phong cách cổ tích. Mỗi quán cà phê lại lựa chọn một cách trang trí riêng. Không khó để bắt gặp cảnh các nhóm bạn trẻ đứng chờ đến lượt chụp ảnh, người tranh thủ tạo dáng bên cây thông, người tỉ mỉ lựa góc máy để ghi lại những khung hình ưng ý.

Không chỉ thu hút các bạn nữ, những quán cà phê trang trí theo chủ đề Noel còn trở thành điểm check-in của nhiều bạn nam. Bạn Dương Tuấn Khang (17 tuổi) cho biết, mỗi dịp Giáng sinh hay các ngày lễ lớn, nhiều quán cà phê lại thay đổi cách bài trí, tạo nên những không gian mới lạ, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. “Thông qua TikTok, Instagram, chúng mình dễ dàng cập nhật những quán đã có cách trang trí mới, nhiều góc chụp ảnh đẹp để rủ bạn bè đến trải nghiệm. Mỗi mùa lễ hội lại có một phong cách riêng nên chúng em rất háo hức, mong chờ có thêm những bộ ảnh mới”, Khang chia sẻ.

Trang phục cũng được nhiều bạn trẻ lựa chọn để hài hòa với không gian. Những bộ đồ màu trắng, kem, be, nâu nhạt hay xanh pastel xuất hiện khá phổ biến.

Trên nền trang trí đỏ rực, cây thông xanh và ánh đèn vàng, gam màu trang phục nhẹ nhàng giúp nhân vật trở nên nổi bật, đồng thời tạo cảm giác hài hòa cho tổng thể bức ảnh.

Không ít bạn chuẩn bị thêm mũ len, khăn quàng để tăng không khí mùa đông. Dù Giáng sinh chưa chính thức đến, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ lên đồ từ sớm. Với một số người, việc đi chụp ảnh Noel không nhất thiết phải chờ đến tháng 12 hay đúng dịp lễ. Họ chủ động tìm kiếm những quán cà phê trang trí đẹp, cập nhật địa điểm trên mạng xã hội rồi rủ bạn bè cùng đến trải nghiệm.

Sức hút của những quán cà phê này cho thấy xu hướng đầu tư không gian theo mùa của các quán cà phê ngày càng rõ nét. Không chỉ phục vụ nhu cầu ăn uống, nhiều địa điểm còn chú trọng tạo dựng bối cảnh trải nghiệm, biến không gian kinh doanh thành điểm đến chụp ảnh.