Phản ứng hài hước của vợ cầu thủ Thanh Nhàn trước khoảnh khắc “khẩu hình” gây sốt

Ở phút bù giờ của trận đấu Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Thái Lan và U22 Việt Nam, Thanh Nhàn có cơ hội dứt điểm cận thành nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương. Máy quay truyền hình đã bắt trọn biểu cảm thất vọng của nam cầu thủ với "khẩu hình" khá đặc biệt. Chỉ sau ít phút, hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Không lâu sau đó, bà xã của Thanh Nhàn là Ngọc Lan đã chia sẻ lại khoảnh khắc nói trên kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy hài hước. Chưa dừng lại ở đó, cô còn ghép hình biểu cảm của chồng với hình ảnh “ăn vạ" của con gái đầu lòng, khiến nhiều người bật cười vì sự đáng yêu và gần gũi của gia đình nam cầu thủ.

Dưới phần bình luận, đông đảo cư dân mạng để lại những lời nhận xét vui vẻ, cho rằng khoảnh khắc này là minh chứng cho câu nói “cha nào con nấy”. Thanh Nhàn cũng nhanh chóng góp mặt và đùa vui rằng con gái mình “không nói bậy giống ba nha con”, tạo nên không khí thoải mái, thân thiện đúng chất đời thường.

Cầu thủ Thanh Nhàn và bà xã Ngọc Lan kết hôn vào tháng 10/2024 sau thời gian hẹn hò kín tiếng. Đầu năm nay, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng, trở thành nguồn động viên tinh thần lớn đối với tiền đạo sinh năm 2003 trong hành trình thi đấu chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, cho thấy hình ảnh một cầu thủ trẻ nhưng chững chạc và trân trọng hậu phương vững chắc phía sau sân cỏ.