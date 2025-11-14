Sáng tranh thủ bán xôi, bánh mì: Nhịp sống 'hai ca' của nhiều người trẻ thành phố

Dậy từ 5h sáng để bán xôi trước giờ làm

5 giờ sáng, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ, anh Đăng (34 tuổi, ở Triều Khúc, Thanh Liệt, Hà Nội) đã tất bật 'khởi động' ngày mới.

6 giờ, anh đã ngồi ở một góc vỉa hè quen thuộc trong khu đông sinh viên, bày biện vài chiếc ghế gấp, hai bàn gọn nhẹ, hai thúng đựng xôi và một xe đẩy nhỏ. Đó là “gia tài” chỉ khoảng chục triệu đồng mà anh đầu tư từ ngày bắt đầu bán hàng.

Góc bán xôi tấp nập của anh Đăng vào buổi sáng.

“Bán ở đây vui lắm, sinh viên đi học sớm, người lao động cũng tranh thủ ghé ăn. Mỗi sáng tôi bán đến khoảng 8h hoặc 8h30, dọn dẹp xong là kịp giờ vào công ty.” anh Đăng cười nói, tay vẫn nhanh thoăn thoắt bới xôi.

Anh Đăng cho biết, trung bình mỗi ngày, anh lãi khoảng 400 nghìn đồng, tức là thêm hơn 10 triệu đồng mỗi tháng, bằng mức lương 12 triệu ở công ty hiện tại.

Anh Đăng hạnh phúc với công việc của mình.

“Làm hai việc cùng lúc, vất vả thật, nhưng nghĩ đến vợ con, tôi lại thấy đáng. Mình trẻ, khỏe, chịu khó là được”, anh nói.

Anh Đăng cho hay, để tiết kiệm thời gian, anh đặt mua xôi Phú Thượng (Tây Hồ, Hà Nội). Ban đầu, sáng là anh dậy sớm đi hàng chục cây số lấy xôi về bán, nhưng giờ vì công việc bận rộn hơn nên hiện mỗi sáng anh đều thuê ship với giá 200.000 đồng/ lượt.

Từ nhân viên văn phòng đến “bà chủ xe bánh mì”

Cũng giống anh Đăng, chị Trang (36 tuổi, ở Hoài Đức, Hà Nội) thời gian gần đây bắt đầu ngày mới sớm hơn thường lệ. Chị vừa làm kế toán tại một công ty nội thất, vừa mở thêm một xe bánh mì nhượng quyền gần khu gia đình sinh sống.

Chị Trang bận rộn với công việc "tay trái" vào sáng sớm.

Xe bánh mì của chị được đơn vị nhượng quyền hỗ trợ thiết kế, trang trí, hướng dẫn cách pha chế và cung cấp sẵn nguyên liệu gồm pate, chả, thịt xá xíu, chả cá….

Chị chỉ phải sắm thêm lò nướng nhỏ, bàn để bếp ga mini, hộp đựng đồ. Tổng chi phí cho 1 xe bánh mì khoảng 40 triệu đồng.

“Bán bánh mì từ 6h đến 9h là dọn hàng. Sáng nào cũng có học sinh, nhân viên văn phòng mua vội nên khá đắt hàng. Tôi làm công ty giờ hành chính, nên vẫn kịp giờ làm”, chị Trang chia sẻ.

Với chị, công việc phụ không chỉ là thêm thu nhập mà còn là niềm vui. “Thấy khách ăn ngon miệng, khen bánh ngon là mình thấy vui cả ngày. Cũng học được nhiều thứ về giao tiếp, quản lý thời gian nữa", chị Trang nói.

Quầy bánh mì của chị Trang được mở tại một khu chợ dân sinh.

Không chỉ anh Đăng hay chị Trang, chị Hoa (29 tuổi, nhân viên văn phòng ở Cầu Giấy) cũng tranh thủ bán đồ ăn sáng online trước giờ làm.

Chị nhận đặt trước qua mạng, bán các món như cháo sườn, cháo đậu xanh, cháo đậu đen, bánh giò, rồi thuê người giao đến tận nơi.

“Mỗi sáng tôi chỉ có khoảng hai tiếng, nhưng vẫn kiếm được vài trăm nghìn. Quan trọng là mình chủ động và đừng ngại bắt đầu nhỏ”, chị Hoa chia sẻ.

Theo chị, làm thêm không có nghĩa là cực khổ mà là tận dụng quỹ thời gian hợp lý. “Nếu biết lên kế hoạch, bạn vẫn có thể cân bằng giữa việc chính, việc phụ và gia đình,” chị nói thêm.

Ở các khu dân cư, khu gần trường đại học hay tuyến phố đông đúc ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những người trẻ vừa làm công sở, vừa kinh doanh nhỏ lẻ. Họ có thể là nhân viên IT bán cà phê “take away” buổi sáng, là cô kế toán bán đồ ăn vặt online, hay là thầy giáo dạy thêm chạy xe công nghệ buổi tối.

Chị Hoa chia sẵn từng cốc cháo, bán với giá 10.000 đồng/cốc.

Điểm chung của họ là tinh thần tự lập, chăm chỉ và linh hoạt, nỗ lực làm việc để có cuộc sống tốt hơn.

"Có vất vả hơn, nhưng việc dậy sớm không chỉ là để kiếm thêm tiền mà còn là cách để học hỏi, để sống chủ động và nuôi dưỡng niềm tin rằng, chỉ cần cố gắng, ngày mai nhất định sẽ khá hơn hôm nay", chị Trang cười nói.