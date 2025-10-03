Cả hè chăm 16 đứa cháu, ông chú Trùng Khánh rưng rưng khi nhận món quà không ngờ tới

Cuộc sống tất bật từ lúc 5h sáng

Mới 6 giờ, căn hộ của anh Gong Lingjun đã ồn ào như trường mầm non. Đứa thì gõ cửa bếp hỏi “Có cháo quẩy chưa ạ?”, đứa vừa chơi lego vừa cãi nhau, vài đứa khác bắn súng nước ngoài ban công.

Cô Li, vợ của anh, bắt đầu ngày mới từ lúc 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho 17 người. Cô làm 20 chiếc bánh bao, mua 6 hộp sữa lớn, còn chuẩn bị thêm trứng rán, cháo và quẩy.

"Tủ lạnh của chúng tôi chứa đầy ắp trứng và bắp ngô, không còn chỗ để nhét thêm", cô chia sẻ. Tuy nhiên, khi nhìn thấy lũ trẻ ăn ngon miệng, cô lại vui vẻ gắp thêm thức ăn cho các cháu.

Heo phải mua một lần nửa con thì mới đủ cho đàn cháu ăn.

Ăn sáng xong, anh Gong đi chợ, không phải mua dăm ba lạng thịt, mà là nửa con heo, vài thùng rau củ, 200 cái bánh bao nhân thịt, thêm cả tạ dưa hấu.

Nước ngọt cũng mua cả thùng, 150 chai mà chỉ 3 ngày là hết sạch. Có lần anh gánh về 100kg thịt, 25kg ớt, 30kg cà tím, khiến cả hàng thịt ngạc nhiên: “Anh mua cho cả khu phố à?”. Anh chỉ cười: “Nhà đông trẻ con, phải đủ chứ”.

Đến bữa trưa, mâm cơm 12 món phủ kín bàn, chỉ riêng khâu rửa rau đã ngốn cả giờ. Tiền chợ mỗi ngày lên đến vài triệu.

Lũ trẻ chia làm hai bàn, đứa tranh thịt kho tàu, đứa xúc cơm đầy bát. Anh vừa bưng nồi canh lên đã bị mấy đứa đòi: “Chú ơi cho thêm bát nữa”.

Mồ hôi chảy ròng ròng nhưng nghe câu “Chú nấu ngon nhất”, anh chỉ biết cười hạnh phúc.

“Trại hè gia đình” 5 năm liên tục

Được biết, anh Gong là con trai duy nhất trong nhà có 3 chị và 1 em gái. Các chị em gửi tổng cộng 16 đứa cháu về nhà em trai. Cộng thêm 2 con ruột và 1 chắt, cả nhà có hẳn 18 "cái miệng" đang tuổi ăn tuổi lớn.

5 năm nay, mỗi kỳ hè, căn hộ của anh biến thành “trại hè gia đình”. Anh không chỉ lo cho no mà còn lo vui, chia 3 nhóm đi bơi, đánh bóng rổ, chơi boardgame. Chỉ riêng đưa đón đã mất 3 tiếng mỗi ngày.

Mùa hè năm nay, anh đã đưa mấy đứa cháu đi du lịch Quảng Đông 7 ngày, chi phí khá tốn kém. Anh chia sẻ: “Tiền có thể kiếm lại được nhưng tuổi thơ của các cháu chỉ có một lần.”

Để rèn kỹ năng sống, anh còn dẫn lũ trẻ đi bán trái cây ngoài chợ. Ban đầu đứa nào cũng ngại ngùng, anh dạy cách chào mời, cân ký, tính tiền. Không lâu sau, bọn trẻ bán được túi khoai tây đầu tiên, lời 32 tệ (khoảng 110 nghìn đồng). Cả bọn hò reo sung sướng. Anh nói: “Hiểu lao động là gì, bài học này còn quý hơn tiền.”

Những món quà bất ngờ: Đồng hồ tặng cô, xe hơi tặng chú

Vào một ngày trở về sau giờ làm, cô Li bất ngờ nhận được món quà từ lũ trẻ, một bó hoa tươi và một chiếc đồng hồ được mua bằng tiền mừng tuổi và tiền để dành mà các cháu góp lại. Cảm động trước sự chu đáo của các cháu, cô không kìm được nước mắt.

Đến cuối mùa hè, lũ trẻ trêu chú mình: “Con muốn điện thoại. Con muốn máy tính”, làm anh sợ quá phải chuồn đi. Hôm sau, chúng nhờ chị họ lái xe chở chú mình thẳng vào salon ô tô.

Anh vội xua tay: “Không mua nổi đâu, về thôi”. Vừa dứt lời, một đứa đổ ụp cả túi tiền lẻ gồm đồng xu, tiền giấy nhàu tràn ra sàn. “Đủ tiền đặt cọc rồi ạ”.

Tổng cộng 9.800 tệ (khoảng 360 triệu đồng) tiền tiết kiệm của 16 đứa cháu trong nhiều tháng.

Anh chết lặng, nước mắt rơi không kìm được. Xe cũ không chở nổi 16 đứa, lần nào đi chơi cũng phải thuê, tụi nhỏ thấy hết. Chúng bí mật góp tiền, chỉ mong chú mình đỡ vất vả.

“Đây là món quà quý nhất đời tôi”, anh nói, tay run run lái chiếc xe mới về nhà.

Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, nhiều người để lại bình luận: “Chú thương cháu không uổng công”, “16 đứa góp tiền mua xe, cảm động quá”.

Những đứa cháu góp tiền mua xe mới cho chú mình.

Có người hỏi anh: “Mệt thế này có đáng không?”. Anh mở điện thoại, khoe ảnh lũ cháu cười rạng rỡ: “Chúng lớn rồi, mỗi năm gặp nhau được mấy lần? Giờ còn tụ tập được, phải trân trọng. Đừng để tình thân phai nhạt”.

Hạnh phúc của anh không nằm ở xe mới, bàn ăn 12 món hay chuyến du lịch tiền triệu. Nó nằm trong những tiếng gọi “Chú ơi”, trong nồi canh hết veo, trong đồng xu lũ trẻ chắt chiu để anh bớt vất vả.