Bỏ việc lương cao, nữ thư ký mở quầy hàng chợ đêm kiếm bộn tiền 

Ở các khu chợ đêm, có người trầy trật buôn bán mưu sinh nhưng cũng có người chủ động bước ra khỏi "vùng an toàn" để tìm kiếm cuộc sống tự do hơn. Tại một chợ đêm ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc, cô gái xinh đẹp Ngũ Danh Cầm - trước đây là thư ký giám đốc một công ty công nghệ, hiện đang bán súp viên thịt nạc. Cô thẳng thắn chia sẻ, bán hàng rong tự do hơn đi làm công ăn lương, hơn nữa thu nhập còn cao hơn.



Ngũ Danh Cầm cho biết, thu nhập từ quầy hàng rong chợ đêm gấp đôi lương thư ký cao cấp trước đây.

Theo truyền thông địa phương, Ngũ Danh Cầm là một cô gái xinh đẹp ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cô vừa mới nghỉ việc đầu năm nay. Hiện Danh Cầm đến chợ đêm Dư Hàng mỗi ngày để bán thịt viên.

Vài tháng trước, Ngũ Danh Cầm vẫn trang điểm cầu kỳ, mặc đồng phục lịch sự, làm thư ký cho giám đốc một công ty công nghệ trong một tòa nhà văn phòng cao cấp. Tuy nhiên, dù là nhân viên cấp cao với mức lương tốt nhưng áp lực công việc cũng khiến cô gái trẻ không thở nổi. "Sếp cũ của tôi rất xuất sắc nhưng áp lực phục vụ những người ưu tú thực sự rất lớn", Ngũ Danh Cầm chia sẻ.

Với thời gian làm việc linh hoạt và thu nhập không tồi khi bán hàng rong, cô quyết định nghỉ hẳn việc thư ký để thử sức ở chợ đêm. Mỗi ngày, Ngũ Danh Cầm bắt đầu bán hàng lúc 6h tối và kết thúc lúc 12h đêm. Về nhà, cô tắm rửa nghỉ ngơi và đến 10h sáng sẽ thức dậy chuẩn bị nguyên liệu.

"Kỹ thuật làm súp viên thịt nạc tôi học từ một anh chàng đầu bếp nổi tiếng trên mạng ở Thai Châu, Sơn Tây. Trước đây, anh ấy bán món này rất chạy ở thành phố Long Tuyền, Chiết Giang. Tôi nghĩ món này hợp khẩu vị người Chiết Giang nên quyết định thử sức", Ngũ Danh Cầm thành thật nói.

Ngoài việc đi chợ mua nguyên liệu và chuẩn bị thịt xay ở nhà, Ngũ Danh Cầm còn mang theo 100kg nước tinh khiết đến quầy hàng mỗi ngày. Lý do là vì quầy hàng không có nguồn nước nhưng mỗi phần súp viên thịt nạc đều được bán kèm nước dùng.

Sau một tháng bán hàng rong, Ngũ Danh Cầm giảm gần 4 kg. "Bán hàng rong tuy vất vả nhưng cũng giúp giảm cân khá tốt", cô cười tươi chia sẻ.

Danh Cầm tiết lộ rằng, thu nhập một tháng bán hàng rong của cô đã vượt gấp hơn 2 lần so với mức lương làm thư ký giám đốc.

Câu chuyện của Ngũ Danh Cầm là một ví dụ điển hình về xu hướng ngày càng phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc, đó là tìm kiếm sự tự do và thỏa mãn trong công việc hơn là chỉ theo đuổi một công việc ổn định và thu nhập cao.

Mặc dù bán hàng rong khá vất vả nhưng nó mang lại sự linh hoạt về thời gian và tự chủ trong công việc mà nhiều người trẻ đang tìm kiếm.

Tuy nhiên, mọi người cần lưu ý rằng, quyết định chuyển đổi nghề nghiệp như vậy cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Mỗi người nên đánh giá các yếu tố: Kỹ năng cá nhân, tình hình tài chính, mục tiêu dài hạn và sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống trước khi đưa ra quyết định.

Dù vậy, câu chuyện của Ngũ Danh Cầm chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người dám nghĩ, dám làm và dám theo đuổi con đường riêng của mình.

