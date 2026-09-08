Sắc vóc các bóng hồng của dàn cầu thủ nhập tịch Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên và Lais Machado gặp gỡ tình cờ tại Brazil, rồi dần phát triển thành mối quan hệ gắn bó khi cả hai quyết định đồng hành cùng nhau. Từ quê nhà Brazil, Lais theo bạn trai sang Việt Nam và nhanh chóng thích nghi với cuộc sống mới, xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai.

Người đẹp sinh năm 1995 có vóc dáng cân đối, nổi bật với mái tóc vàng óng ả, kiểu trang điểm phương Tây gợi cảm. Khi ra sân cổ vũ bạn trai, Lais thường lựa chọn những trang phục tôn dáng nhưng không quá cầu kỳ, khoe vẻ khỏe khoắn đặc trưng của phụ nữ Nam Mỹ.

Tối 26/8 trên sân Mỹ Đình, thủ môn sinh ra và lớn lên ở Slovakia - Lê Giang Patrik - cùng tuyển Việt Nam bước lên bục cao nhất với chức vô địch ASEAN Cup 2026. Thủ thành sinh năm 1992 cũng công khai mối quan hệ với MC Hoàng Oanh sau khoảng một năm hẹn hò kín tiếng.

Vũ Ngọc Hoàng Oanh sinh năm 1990 tại Hà Nội, được khán giả biết đến khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen 2006. Sau đó, cô thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 và đoạt ngôi á hậu. Nữ MC ghi dấu với khán giả bởi vóc dáng cân đối, phong thái trẻ trung.

Hoàng Oanh duy trì thói quen tập luyện đều đặn, thử sức ở nhiều bộ môn như yoga, gym, chạy bộ và các hoạt động thể thao ngoài trời. Nhờ chăm vận động kết hợp lối sống năng động, người đẹp giữ được vòng eo gọn gàng, cơ thể khỏe khoắn cùng vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.

Trước khi đến với Lê Giang Patrik, cô từng trải qua đổ vỡ với chồng cũ người Mỹ và có con trai riêng.

Marcele Seippel là người bạn đời đã đồng hành cùng Nguyễn Xuân Son từ những ngày anh còn là một cầu thủ chưa có tên tuổi. Từ năm 2019, Marcele theo chồng sang Việt Nam và trở thành hậu phương quen thuộc trong hành trình thi đấu của anh. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài để cổ vũ Xuân Son, đồng thời từng sát cánh bên anh trong giai đoạn cầu thủ gặp chấn thương nghiêm trọng.

Ở tuổi 26, Marcele gây chú ý với vẻ ngoài ngọt ngào, mái tóc vàng và vóc dáng cân đối, săn chắc dù đã trải qua hai lần sinh nở. Nàng WAG Brazil theo đuổi phong cách nữ tính, trẻ trung, thường chọn những trang phục tôn dáng nhưng không quá cầu kỳ. Bà xã Xuân Son cũng tập nhiều bộ môn từ gym đến pilates.

Júlia Wendy là bạn gái người Brazil của Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), tiền đạo gốc Brazil vừa nhập quốc tịch Việt Nam và khoác áo đội tuyển quốc gia. Gần đây, Jukia thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ bạn trai. Tại các trận đấu của tuyển Việt Nam ở ASEAN Cup 2026, Júlia thường mặc áo số 13 có tên Tài Lộc để tiếp lửa cho anh.

Júlia khá kín tiếng về đời tư, các tài khoản mạng xã hội của cô chủ yếu được đặt ở chế độ riêng tư. Một vài khoảnh khắc trong chuyến đi chơi Thái Lan được Tài Lộc hé lộ, cho thấy Julia có sắc vóc gợi cảm, đặc biệt là vòng ba nảy nở đậm chất Nam Mỹ. Nhan sắc ít son phấn của nàng WAG cũng tươi tắn, rạng rỡ.