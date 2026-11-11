Chàng cơ phó Italy bỏ cơ hội ở châu Âu vì vợ Việt

Mối duyên của Alessio Mitelli và Nguyễn Thị Ngọc Hà bắt đầu tháng 12/2018, khi cùng là tiếp viên trong tổ bay đến Lusaka (Zambia) của hãng Emirates (UAE). Chàng trai Italy bị thu hút bởi nữ đồng nghiệp Việt có đôi má lúm đồng tiền. Nhưng ấn tượng đầu tiên của Hà về Alessio khi đó chỉ là "nói quá nhiều".

Trở về Dubai, Alessio mời cả tổ bay đến nhà ăn tối. Giữ nguyên tắc không giao thiệp trên mức bạn bè với đồng nghiệp, Hà lấy lý do không biết lái xe để từ chối. Nhưng Alessio chạy xe đến tận nhà đón, không cho cô cơ hội từ chối.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn hơn trong kỳ nghỉ phép 10 ngày sau đó. Hà bay về TP HCM chữa bệnh còn Alessio sang Cyprus học lái máy bay. Lệch múi giờ 5 tiếng, anh vẫn canh đúng 22h30 mỗi ngày giờ Việt Nam gọi điện trò chuyện. Có hôm đi tiêm thuốc về mệt, Hà ngủ say, sáng hôm sau mở điện thoại thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ, kèm tin nhắn lo lắng của chàng trai kém hai tuổi.

Hãng hàng không nơi họ làm việc có hơn 20.000 tiếp viên, lịch trình thay đổi liên tục, xác suất để hai người làm việc chung trên một chuyến vô cùng nhỏ. Suốt một năm quen biết, mối quan hệ của họ vẫn không tiến triển. Khi biết có người đang theo đuổi Hà, Alessio sốt ruột, tìm cách đổi lịch để được bay cùng cô một lần nữa.

Trong chuyến bay đến Cape Town (Nam Phi) năm đó, chàng trai Italy tỏ tình và nhận được cái gật đầu. Anh sung sướng gọi điện báo ngay cho mẹ đã có bạn gái. "Hai lần đổi lịch tuyệt vời nhất đời tôi là được quen biết Hà và ngày ngỏ lời thành công", Alessio nói.

Alessio và Ngọc Hà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bên nhau chưa được bao lâu, tình yêu của họ trải qua biến động lớn của ngành hàng không khi đại dịch Covid xảy ra. Nhiều chuyến bay bị cắt, thu nhập giảm, thời gian ở bên nhau nhiều khiến những khác biệt trong cách sống bắt đầu bộc lộ. Cả hai bị "ngộp" với sự khác biệt trong suy nghĩ và văn hóa của nhau.

Sau những lần mâu thuẫn, họ thống nhất lập ra quy tắc "họp giao ban" mỗi cuối tuần. Họ ngồi lại chia sẻ những điểm chưa hài lòng về nhau. Qua những lần như vậy, Hà dần mở lòng, còn Alessio cũng độc lập hơn trong cách vun vén mối quan hệ.

Vào sinh nhật Hà năm 2021, chàng trai Italy đưa màn hình tin nhắn đã xin phép nhạc phụ tương lai, rồi quỳ xuống cầu hôn. Sự chu đáo và chân thành của Alessio khiến cô gái Việt gật đầu. Đôi uyên ương đăng ký kết hôn không lâu sau đó và đón con gái đầu lòng Camille vào năm tiếp theo.

Lúc này, một ngã rẽ sự nghiệp tiếp tục thử thách đôi vợ chồng trẻ. Sau hơn hai năm học bay, Alessio nhận thư mời từ một hãng hàng không châu Âu, đúng như mục tiêu anh ấp ủ từ lâu.

Tuy nhiên, Hà chần chừ. Từng mất ba năm trải qua gần chục cuộc phỏng vấn của nhiều hãng hàng không trong nước và quốc tế, Hà mới trúng tuyển Emirates. Cô không muốn bỏ lại sự nghiệp đã dày công gây dựng tại Dubai để bắt đầu lại ở một môi trường mới xa lạ.

Đứng trước sự băn khoăn của vợ, Alessio quyết định gác lại giấc mơ về quê nhà. Để được làm phi công tại Trung Đông, anh phải lấy một bằng lái khác, đánh đổi thêm gần hai năm đi học cùng không ít tiền bạc. Đến 2024, nỗ lực kết trái khi anh trúng tuyển vào một hãng bay tại Dubai. Lúc này, Alessio sẽ phải nghỉ công việc tiếp viên để trải qua ba tháng đào tạo mặt đất không lương. Biết chồng lo lắng ảnh hưởng kinh tế gia đình, Hà động viên: "Em lo được. Anh cứ theo đuổi giấc mơ".

Dù lịch đào tạo dày, anh chồng Italy vẫn luôn lo toan việc nhà và chăm con. Đồng thời Alessio vẫn tranh thủ được thời gian duy trì đi dạy bóng đá cho học sinh như nghề tay trái. Hiện tại, Alessio đã trở thành cơ phó, còn Ngọc Hà cũng vững bước trên con đường sự nghiệp, đã đặt dấu chân đến hơn 80 quốc gia.

Vợ chồng Ngọc Hà và con gái Camille. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong một buổi hẹn hò cuối năm ngoái, Alessio bất ngờ nói với vợ: "Mình cưới đi". Ngay sau đó, anh gọi điện báo với cha mẹ hai bên và bạn bè rằng tháng 10/2026 sẽ làm lễ.

Họ tổ chức hai hôn lễ, một ở quê nhà Thái Bình, một tại TP HCM để chung vui cùng người thân, bạn bè và xóm giềng.

Khoảnh khắc xúc động nhất diễn ra trong lễ cưới ven sông Sài Gòn. Chú rể thổ lộ tình yêu của họ không bắt đầu từ cái nhìn đầu tiên, mà lớn dần theo năm tháng "như một bình minh tuyệt đẹp từ từ hé rạng".

Cô dâu bất ngờ phát một đoạn ghi âm bí mật của hai mẹ con dành tặng chú rể khiến nhiều vị khách cũng lấy khăn lau nước mắt. Trong lời thề hôn nhân, cô nói: "Điều tuyệt vời nhất cuộc đời không phải đến từ việc chúng ta kiểm soát được mọi thứ, mà đến từ việc cùng nhau đối mặt những điều chưa biết và vẫn lựa chọn bước tiếp tay trong tay".