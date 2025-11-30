Rùng mình khi đọc những tin nhắn trong máy chồng

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao (Ảnh minh họa AI)

Tôi vẫn nghĩ mình là người phụ nữ may mắn. Lấy được một người chồng chín chắn, lịch thiệp và được mọi người xung quanh khen là “người đàn ông tử tế”. Ba năm hôn nhân tuy không phải lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng đủ bình yên để tôi tin rằng mình đã chọn đúng. Tôi vẫn thường tự hào về anh khi kể với bạn bè về người đàn ông của cuộc đời mình.

Thế nhưng, tất cả tan biến trong một buổi tối tưởng như bình thường.

Hôm đó, anh vừa đi tắm, bỏ chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình sáng lên liên tục vì tin nhắn. Tôi không có thói quen xem điện thoại của chồng, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua và dừng lại ở dòng thông báo: “Nhóm: Hội săn em ngoan – 57 tin nhắn mới”. Tôi thoáng rùng mình. Tò mò, lo lắng và một chút linh cảm đen tối thúc đẩy bàn tay tôi mở ra.

Giây phút ấy, trái tim tôi như có ai bóp nghẹt.

Trong nhóm là hàng loạt tin nhắn của chồng tôi cùng vài người bạn. Họ gọi nhau bằng những cái tên lố bịch, những câu đùa tục tĩu. Và tệ nhất… là những đoạn hội thoại anh khoe về “chiến tích” của mình: cách anh làm quen một cô gái trẻ, cách anh tỏ ra tử tế, quan tâm như một người đàn ông trưởng thành để lấy được lòng tin của họ. Rồi khi họ bắt đầu tin tưởng, yêu thương, anh biến mất, để lại những cô gái hoang mang, đau khổ.

Từng tin nhắn như một nhát dao cứa vào lòng tôi.

“Tụi nó dễ dụ lắm, cứ nhẹ nhàng một chút là đổ”. – chính anh, người chồng tôi từng đặt niềm tin tuyệt đối, viết ra điều đó.

Tôi không thể tin được người đàn ông đang đứng trong phòng tắm kia, người tôi vẫn tựa vào mỗi tối, lại có thể làm những điều tàn nhẫn như thế với những cô gái ngây thơ. Không thể tin anh là một trong những kẻ hả hê khoe khoang nỗi đau của người khác chỉ để chứng tỏ bản lĩnh đàn ông.

Tôi ngồi sụp xuống ghế. Toàn thân lạnh buốt. Những hình ảnh đẹp đẽ về hôn nhân như bị ai đó xé nát. Tôi tự hỏi: “Anh đã từng thật lòng với mình không? Hay tôi cũng chỉ là một trong những ‘chiến tích’ mà anh khoe với ai đó trong quá khứ?”.

Tôi muốn hét lên, muốn chất vấn anh, muốn lao vào phòng tắm và yêu cầu anh giải thích tất cả. Nhưng tôi chỉ ngồi đó, bất động, như một khúc gỗ đang mục ruỗng. Sự đau đớn chen lẫn với sợ hãi. Tôi sợ câu trả lời, sợ biết thêm sự thật, sợ nhận ra cuộc hôn nhân này chỉ là một chiếc hộp trống rỗng được tô vẽ khéo léo.

Tối đó, tôi im lặng. Anh bước ra, cười nhẹ hỏi tôi muốn xem phim gì. Tôi nhìn anh như nhìn một người xa lạ. Đằng sau nụ cười ấy là ai? Một kẻ tàn nhẫn? Một người đàn ông không hề biết thế nào là sự tôn trọng? Một kẻ lừa tình chuyên nghiệp? Hay là cả ba?

Nhiều ngày trôi qua, tôi sống trong trạng thái hoang mang tột độ. Giữa yêu và hận, giữa muốn giữ lại và muốn rời đi, trái tim tôi rối bời đến nghẹt thở. Tôi không đủ dũng cảm để vạch trần anh, cũng không đủ mạnh mẽ để buông tay ngay lập tức. Tôi như bị kẹt giữa một mê cung không lối thoát.

Tôi sợ rằng nếu nói ra, hôn nhân sẽ tan vỡ. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, tôi đang phản bội chính mình.

Có những đêm tôi nằm cạnh anh, lặng lẽ quay đi, nước mắt chảy xuống gối. Anh vẫn ngủ rất sâu, như thể chẳng có điều gì trên đời có thể chạm đến sự bình yên của anh. Còn tôi thì không. Sự thật ấy đang ăn mòn tôi, từng chút một.

Tôi vẫn chưa biết phải làm gì. Ly hôn? Đối thoại? Tha thứ? Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng mình không còn là người phụ nữ tin tưởng tuyệt đối vào chồng nữa. Một phần trong tôi đã chết đi kể từ khoảnh khắc đọc những dòng tin nhắn ấy.

Tôi viết ra những dòng này để nhẹ lòng hơn, để tìm lại chút tỉnh táo giữa hỗn loạn. Có lẽ ai đó đã từng trải qua cảm giác này sẽ hiểu: sự phản bội không chỉ là hành động, mà còn là cách nó bóp nát niềm tin, khiến ta đánh mất chính mình.

Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tôi biết… mình không thể tiếp tục giả vờ như chưa từng nhìn thấy sự thật ấy.