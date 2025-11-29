Vợ có bầu, tôi có bồ... và cái kết khiến tôi đau đớn khôn nguôi

Tôi đang sống trong nỗi hối hận và dằn vặt từng ngày vì những sai lầm của mình. Khi nhìn lại những gì đã xảy ra, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao vợ không chịu tha thứ? Tôi đã phản bội cô ấy, người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời. Tôi đã cố gắng hết sức để chuộc lỗi và hàn gắn mối quan hệ của chúng tôi nhưng vợ tôi kiên quyết không tha thứ và quyết định rời xa tôi.

Khi chúng tôi kết hôn, tôi 28 tuổi, còn cô ấy mới chỉ 25. Chúng tôi gặp nhau qua hình thức mai mối. Lý do tôi kết hôn ở tuổi 28 là vì mối quan hệ kéo dài 4 năm với bạn gái cũ không thuận lợi, không thể dẫn đến hôn nhân.

Vợ tôi là một người thẳng thắn, trung thực. Trong thời gian yêu nhau, cô ấy đã nói rõ ràng, điều duy nhất cô ấy mong đợi từ tôi là sự chung thủy trong hôn nhân (vợ tôi có công việc sáng giá hơn tôi, thu nhập hàng tháng cũng cao hơn tôi).

Ảnh minh họa.

Nhưng thói đời được chiều quá sinh hư. Mới đây, khi vợ tôi vừa mang thai, tôi không thể kiểm soát được bản thân và đã phản bội cô ấy. Tôi ngoại tình với một cô gái trẻ hơn, làm cùng tòa nhà.

Lúc đó, tôi nghĩ rằng, sẽ giữ được mối quan hệ ngoài luồng trong bí mật và tìm cơ hội thích hợp để chia tay với tình nhân ngay khi tình cảm vợ chồng mặn nồng trở lại. Nào ngờ, một lần khi tôi và tình nhân hẹn ăn tối, vợ tôi đã phát hiện ra.

Cảm giác bị phản bội khiến vợ tôi đau đớn, tức giận vô cùng. Khi tôi đề nghị chia tay với tình nhân, cô ta không để yên và còn đến nhà chúng tôi gây rối, làm ầm lên khiến vợ tôi vô cùng xấu hổ. Trong tình huống đó, cô ấy đề nghị ly hôn. Cô ấy nói một cách cương quyết: "Chúng ta ly hôn đi, em chỉ có thể đi cùng anh đến đây thôi".

Mặc dù cuối cùng tôi cũng thoát khỏi sự quấy rối của tình nhân nhưng vợ tôi vẫn kiên quyết không tha thứ. Tôi cố gắng thuyết phục cô ấy, xin lỗi cô ấy hàng trăm lần nhưng tất cả đều vô ích, cô ấy quyết tâm ly hôn bất chấp lời khuyên can từ cả hai bên gia đình.

Đối mặt với kết quả ly hôn và sự tan vỡ của gia đình, tôi nhận ra rằng mọi lỗi lầm đều xuất phát từ chính mình. Tôi không trách vợ, vì hành động sai lầm của tôi đã gây tổn thương không chỉ cho cô ấy mà còn cho đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi. Đau lòng hơn, khi vợ tôi quyết định ly hôn, cô ấy đã không ngần ngại đến bệnh viện để bỏ đi đứa con chung của chúng tôi.

Kể từ đó, tôi luôn sống trong cảm giác dằn vặt, tội lỗi, không thể nào thoát ra được.

Thật lòng mà nói, vợ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời, luôn quan tâm và chăm sóc tôi, không bao giờ khiến tôi phải lo lắng. Nhưng đáng tiếc, tôi đã đánh mất cô ấy vì sự ngu ngốc và thiếu kiểm soát của mình.

Giờ đây, tôi chỉ còn lại sự hối hận và nỗi đau trong lòng, mỗi ngày trôi qua đều là một sự dày vò vô tận. Tôi rất muốn níu kéo cô ấy, theo đuổi lại cô ấy bằng tất cả sự chân thành nhưng bố mẹ khuyên tôi nên tỉnh táo lại, để cho cô ấy bước tiếp, bản thân tôi cũng nên để lại quá khứ phía sau.

Tôi phải làm gì bây giờ?