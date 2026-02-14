Rộ "văn mẫu" né ngày Valentine mới từ hội độc thân, đến SOOBIN cũng tham gia

Dịp Tết Nguyên đán năm 2026 trở nên đặc biệt hơn những năm gần đây khi diễn ra chỉ sau Lễ Tình nhân - Valentine vẻn vẹn có 3 ngày. Giai đoạn đặc biệt này tạo nên nhiều trào lưu hài hước trên mạng xã hội, trong đó có cách thông báo mới để "né" Valentine dành cho cư dân mạng độc thân, thậm chí có cả nghệ sĩ tham gia.

"Văn mẫu" mới dành cho hội độc thân dịp Valentine này.

Gần đây, nhiều cư dân mạng đã đăng tải lên trang cá nhân của bản thân dòng trạng thái có nội dung "Do vướng lịch trình cá nhân, tôi xin thông báo sẽ không tham gia Lễ Tình nhân năm nay". Dòng "văn mẫu" này được sử dụng rộng rãi như một cách để thông báo độc thân một cách độc đáo, gợi nhớ đến phản hồi công việc thường thấy của giới nghệ sĩ hay thần tượng K-pop với lý do muôn thuở là "vướng bận lịch trình".

Trào lưu này lan rộng trên Facebook.

Trên Threads cũng đang xuất hiện các bài đăng tương tự.

Trào lưu không tham gia Valentine này cũng xuất hiện trên TikTok.

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng còn khen đây là cách cho thấy bản thân "thua đời nhưng vẫn sĩ", một mình nhưng không cô đơn vào dịp Valentine lứa đôi. Không chỉ có dân tình mà nghệ sĩ cũng đã "vào cuộc" để thông báo tình trạng mối quan hệ của bản thân, bắt đầu với nam ca sĩ SOOBIN.

"Hoàng tử Sibun" cũng gia nhập trào lưu luôn rồi!

Bên cạnh đó, một số người thuộc hội "đã có chủ" cũng sử dụng dòng trạng thái này để đăng tải nhưng có sửa đổi đôi chút, tạo nên "màn đối đầu" dễ thương, dở khóc dở cười giữa hai bên.

Bên cạnh câu tuyên bố mới tạo nên trào lưu, nhiều "còn ten" khác về dịp Valentine xuất hiện ngày càng nhiều như mọi năm. Một số người cầu mưa, có người thậm chí muốn loại bỏ ngày này ra khỏi vũ trụ, nhưng cũng có không ít thành viên "hội độc thân" chúc phúc cho những ai không còn cô đơn sẽ có một ngày tận hưởng và vui vẻ.

Trào lưu được hưởng ứng hài hước bởi cư dân mạng.

Đây được xem là khoảng cách gần nhất giữa ngày Lễ Tình nhân và mùng 1 Tết trong nhiều năm trở lại đây, chỉ cách nhau đúng 3 ngày. Sang năm sau 2027, khoảng cách này sẽ được "nới rộng" ra thành 8 ngày, khi mùng 1 Tết sẽ diễn ra trước vào ngày 6/2, đồng nghĩa với việc Valentine sẽ trùng với mùng 9 Tết.