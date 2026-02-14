Qua giao thừa là đổi vận: 3 con giáp trúng vận đỏ, lộc lá bủa vây

Con giáp Tỵ: Khổ tận cam lai, lội ngược dòng ngoạn mục ngay từ đầu năm

Về tài lộc, Thần Tài đặc biệt ưu ái con giáp Tỵ trong năm mới. Ảnh minh họa

Vừa rời khỏi năm bản mệnh Ất Tỵ 2025 với không ít áp lực, thị phi và thử thách, người tuổi Tỵ được xem là con giáp có cú "đảo chiều số phận" ấn tượng nhất ngay từ mùng 1 Tết.

Tử vi cho thấy, bước sang tháng Giêng âm lịch năm Bính Ngọ, con giáp Tỵ chính thức bước vào giai đoạn khổ tận cam lai, vận trình bừng sáng rõ rệt.

Năng lượng Hỏa của năm Ngọ đóng vai trò như chất xúc tác mạnh mẽ, tiếp thêm sức bật cho bản mệnh Hỏa của con giáp Tỵ.

Những kế hoạch từng dang dở, dự án bị đình trệ trong năm cũ bất ngờ được khai thông, mang lại kết quả vượt mong đợi.

Sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Ấn, Quốc Ấn càng củng cố vận khí quyền lực và thăng tiến, giúp con giáp này dễ được cấp trên trọng dụng, mở rộng vị thế trong công việc.

Về tài lộc, Thần Tài đặc biệt ưu ái con giáp Tỵ trong năm mới.

Không chỉ nguồn thu chính tăng trưởng rõ rệt, bản mệnh còn tỏ ra "mát tay" với các khoản đầu tư bên lề, dễ thu về lợi nhuận cao nếu biết nắm bắt thời cơ.

Đây là thời điểm thích hợp để con giáp Tỵ mạnh dạn triển khai các kế hoạch lớn, miễn là luôn tỉnh táo và cập nhật thông tin từ những nguồn đáng tin cậy.

Con giáp Mùi: Lục Hợp nâng đỡ, ngồi mát cũng có lộc

Năm Bính Ngọ được xem là giai đoạn "ngồi mát ăn bát vàng" của người tuổi Mùi. Ảnh minh họa

Bước vào năm 2026, con giáp Mùi mang tâm thế của người chiến thắng nhờ cục diện Lục Hợp Ngọ – Mùi vô cùng cát lành.

Vận trình của con giáp này được dự báo hanh thông toàn diện, đặc biệt là nhờ sự xuất hiện của các sao tốt như Long Đức, Thiên Hỷ, giúp giải trừ tai ương và mang quý nhân đến đúng lúc.

Năm Bính Ngọ được xem là giai đoạn "ngồi mát ăn bát vàng" của người tuổi Mùi.

Quý nhân thường xuất hiện dưới hình thức bạn bè cũ, đối tác lâu năm hoặc những mối quan hệ từng tưởng chừng đã phai nhạt, nhưng nay lại mang đến cơ hội hợp tác và các hợp đồng giá trị.

Nhờ uy tín cá nhân và cách làm việc bền bỉ, con giáp Mùi không cần quá bon chen vẫn có thể đạt được thành quả đáng mơ ước.

Tài lộc của con giáp này đến một cách ổn định và có chiều hướng tăng trưởng lâu dài.

Tiền bạc không ồ ạt nhưng bền vững, giúp con giáp Mùi yên tâm tích lũy và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong năm mới, việc đầu tư cho các mối quan hệ xã hội được xem là "khoản vốn sinh lời" thông minh nhất, miễn là bản mệnh biết chọn lọc và theo sát xu hướng thị trường.

Con giáp Tuất: Tam Hợp trợ vận, tài lộc bền vững từ giao thừa

Năm Bính Ngọ mở ra cho tuổi Tuất một chu kỳ phát triển ổn định, nơi mọi nỗ lực âm thầm trong quá khứ bắt đầu được đền đáp xứng đáng. Ảnh minh họa

Nằm trong bộ Tam Hợp Dần – Ngọ – Tuất, người tuổi Tuất cũng là con giáp đón nhận luồng cát khí mạnh mẽ ngay sau thời khắc giao thừa.

Năm Bính Ngọ mở ra cho tuổi Tuất một chu kỳ phát triển ổn định, nơi mọi nỗ lực âm thầm trong quá khứ bắt đầu được đền đáp xứng đáng.

Sự xuất hiện của sao Tam Thai và Kim Quỹ mang đến tín hiệu tích cực về công danh và tài chính.

Ngay từ quý I năm 2026, con giáp Tuất đã có cơ hội thể hiện năng lực, đặc biệt là khả năng tư duy logic, trách nhiệm và sự trung thành trong công việc.

Đây là những yếu tố giúp bản mệnh ghi điểm mạnh mẽ với cấp trên, mở ra triển vọng thăng chức hoặc đảm nhận vị trí quan trọng hơn.

Về tiền bạc, vận may của tuổi Tuất không đến theo kiểu "một đêm đổi đời" mà thiên về sự chắc chắn và dài hạn.

Con giáp này đặc biệt có duyên với các lĩnh vực tích lũy tài sản như bất động sản hoặc đầu tư an toàn.

Chỉ cần kiên định với kế hoạch tài chính đã đặt ra và tránh nóng vội, con giáp Tuất hoàn toàn có thể xây dựng nền tảng giàu có vững chắc trong năm mới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.