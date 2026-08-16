Rằm tháng 7 và Vu Lan có phải là một?

Theo thông tin của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lễ Vu Lan Báo hiếu năm 2026 chính lễ diễn ra vào Rằm tháng 7, tức ngày 27/8/2026 dương lịch. Giáo hội cho biết lễ Vu Lan từ lâu đã hòa quyện với đạo lý hiếu nghĩa, truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa của người Việt và tín ngưỡng thờ cúng trong ngày Rằm tháng 7.

Rằm tháng 7 là gì?

Rằm tháng 7 đơn giản trước hết là ngày 15 của tháng 7 âm lịch. Trong đời sống văn hóa Việt Nam, đây là một dịp quan trọng, gắn với nhiều phong tục và thực hành tín ngưỡng khác nhau.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, Rằm tháng 7 cũng gắn với ngày Tự tứ, thời điểm kết thúc ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng. Đây đồng thời là thời điểm diễn ra lễ Vu Lan Báo hiếu.

Vì vậy, khi nói đến Rằm tháng 7, không nên chỉ hiểu đây là một ngày dành cho việc cúng lễ. Trong đời sống văn hóa Việt Nam, ngày này còn gắn với việc tưởng nhớ tổ tiên, thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ và làm việc thiện.

Lễ Vu Lan được tổ chức vào Rằm tháng 7, đồng thời trong văn hóa Việt Nam, nhiều hoạt động tưởng nhớ, báo hiếu cũng tập trung vào dịp này (Ảnh ChatGPT)

Vu Lan là gì?

Vu Lan là tên gọi rút gọn của Vu Lan Bồn, một lễ của Phật giáo gắn với câu chuyện về Ngài Mục Kiền Liên và lòng hiếu thảo với mẹ.

Theo truyền thống Phật giáo, sau khi chứng quả, Mục Kiền Liên dùng thần thông tìm mẹ và thấy bà đang chịu cảnh khổ. Ngài tìm cách cứu mẹ nhưng không thể tự mình thực hiện được, sau đó làm theo lời Đức Phật, nhờ sức chú nguyện và sự hợp lực của chư tăng sau mùa an cư. Từ đó hình thành ý nghĩa của lễ Vu Lan là báo hiếu, tri ân cha mẹ và người thân.

Qua thời gian, lễ Vu Lan ở Việt Nam không chỉ giới hạn trong phạm vi nghi lễ Phật giáo mà còn hòa quyện với truyền thống hiếu kính cha mẹ, tưởng nhớ tổ tiên và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng nhấn mạnh sự hòa quyện này trong thông bạch về tổ chức Đại lễ Vu Lan năm 2026.

Vì sao nhiều người nghĩ Rằm tháng 7 và Vu Lan là một?

Sở dĩ có sự nhầm lẫn này bởi lễ Vu Lan được tổ chức vào Rằm tháng 7, đồng thời trong văn hóa Việt Nam, nhiều hoạt động tưởng nhớ, báo hiếu cũng tập trung vào dịp này.

Một số tài liệu Phật giáo giải thích rằng Rằm tháng 7 đồng thời gắn với nhiều lớp ý nghĩa và truyền thống khác nhau. Vì diễn ra cùng thời điểm nên trong đời sống dân gian, các nghi lễ dễ được gọi chung là “Rằm tháng 7” hoặc “Vu Lan”.

Nói cách dễ hiểu: Rằm tháng 7 là ngày; Vu Lan là một lễ gắn với ngày đó.

Do vậy, có thể nói Vu Lan diễn ra vào Rằm tháng 7, nhưng không nên đồng nhất hai khái niệm này về mặt ý nghĩa và nguồn gốc.

Cúng cô hồn có phải là Vu Lan?

Trong văn hóa dân gian, Rằm tháng 7 còn gắn với tục xá tội vong nhân, cúng chúng sinh, thường được gọi phổ biến là “cúng cô hồn”. Đây là một thực hành khác với lễ Vu Lan.

Một số nguồn Phật giáo cũng phân biệt rõ: Vu Lan và cúng cô hồn có nguồn gốc, nội dung khác nhau, dù cùng gắn với tháng 7 âm lịch và thường được thực hiện trong cùng khoảng thời gian.

Nếu Vu Lan nhấn mạnh lòng hiếu thảo, báo ân cha mẹ, thì các nghi lễ cúng chúng sinh hướng tới việc bố thí, chia sẻ với những chúng sinh không nơi nương tựa theo tín niệm dân gian và tôn giáo.

Bởi diễn ra cùng dịp Rằm tháng 7 nên hai phong tục này thường bị gọi chung là “cúng Rằm tháng 7”, dẫn đến cách hiểu rằng Vu Lan và cúng cô hồn là một. Thực tế không phải vậy.

Rằm tháng 7 năm 2026 là ngày nào?

Năm 2026, Rằm tháng 7 âm lịch rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch. Đây cũng là ngày chính lễ Vu Lan theo thông tin được Giáo hội Phật giáo Việt Nam công bố.

Với nhiều gia đình, đây là dịp để tưởng nhớ người đã khuất, tri ân tổ tiên và đặc biệt dành sự quan tâm tới cha mẹ, ông bà.

Tuy nhiên, ý nghĩa của Vu Lan không nhất thiết nằm ở việc chuẩn bị mâm lễ lớn hay thực hiện những nghi thức tốn kém. Cốt lõi vẫn là lòng biết ơn và những hành động thiết thực đối với cha mẹ, người thân khi còn có thể.

Rằm tháng 7 có thể là một ngày trên lịch âm, nhưng với nhiều người Việt, đây còn là lời nhắc về lòng hiếu thảo. Bởi vậy, điều quan trọng nhất của mùa Vu Lan có lẽ không nằm ở mâm lễ đầy hay vơi, mà ở việc chúng ta đã dành bao nhiêu yêu thương cho cha mẹ khi họ vẫn còn bên mình.