Quen lối sống hưởng thụ, tôi chần chừ sinh con

Tôi 33 tuổi, làm nhân viên văn phòng trong lĩnh vực truyền thông, thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng hơn tôi 5 tuổi, làm công việc kỹ thuật, lương khoảng 20 triệu đồng. Chúng tôi kết hôn được hơn 3 năm, sống cùng bố mẹ chồng và đóng góp 6 triệu đồng mỗi tháng tiền ăn uống, sinh hoạt.

Tôi bắt đầu uống trà sữa từ những năm đầu đi làm. Ban đầu chỉ là một cốc sau giờ làm cho đỡ mệt, dần dần thành thói quen. Ở công ty, gần như ngày nào cũng có người rủ: hôm nay chạy deadline xong, mai là sinh nhật đồng nghiệp, đầu tuần uống cho đỡ mệt, đến cuối tuần lại uống vì "sắp được nghỉ"... Trung bình mỗi tuần tôi uống khoảng 4-5 cốc, chưa kể ăn bánh ngọt. Sau khoảng 5 năm làm việc ở môi trường này, tôi tăng gần 10 kg.

Không chỉ thoải mái trong chuyện ăn uống, vợ chồng tôi còn thích phượt, trekking ngắn ngày, đăng ký các giải chạy phong trào, mỗi tháng ít nhất 1-2 chuyến. Với mức thu nhập hiện tại, sau khi trừ tiền sinh hoạt gửi bố mẹ, phần còn lại hoàn toàn dành cho chi tiêu cá nhân và vui chơi, chúng tôi không có tiền tiết kiệm.

Vợ chồng tôi được chẩn đoán khó có con do nội tiết của cả hai. Bác sĩ khuyên nếu kiên quyết muốn có con thì vẫn có thể làm IVF. Chi phí cho việc sinh con khá lớn nhưng bù lại bố mẹ hai bên hứa sẽ hỗ trợ hoàn toàn.

Dù vậy, điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là tiền, mà ở việc chúng tôi có sẵn sàng thay đổi cuộc sống hiện tại hay không. Nếu có con, gần như mọi thói quen quen thuộc đều phải điều chỉnh: bớt ăn uống thoải mái, những chuyến đi chơi ngẫu hứng có thể phải tạm dừng, lịch sinh hoạt sẽ không còn xoay quanh hai người. Tiền bạc không còn chỉ để tiêu cho sở thích cá nhân, mà phải dành cho những khoản dài hạn, từ chăm sóc sức khỏe đến nuôi dạy con cái.

Chồng tôi nói thẳng, nếu quyết định làm IVF, anh sẵn sàng cùng tôi thắt chặt chi tiêu, bớt đi chơi, sống kỷ luật hơn. Nhưng anh cũng nói, nếu tôi không muốn, anh chấp nhận một cuộc sống chỉ có hai người. Tôi không biết nên làm thế nào, mong nhận được lời khuyên từ độc giả.