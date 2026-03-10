Vợ chỉ biết luộc rau, luộc thịt, tiền tiêu bao nhiêu cũng hết

Vợ tôi là con út, được bố mẹ và các chị nuông chiều, nên chẳng phải làm gì. Ngày yêu nhau tôi thấy sự vụng về của cô ấy đáng yêu, nhưng khi bước vào cuộc sống, tôi lại chỉ biết thở dài, im lặng đi làm hết việc nấu nướng, cơm nước thay vợ mỗi khi rảnh cho nhà cửa êm ấm.

Ngày nào vợ cũng cho bố con tôi ăn rau luộc, thịt luộc (Ảnh minh họa, nguồn: AI)

Nhiều ngày đi làm về mệt mỏi, tôi chỉ mong được ăn một bữa thịt rang, bát canh cua... nhưng với vợ tôi đó là những món "mất thời gian", cứ cho vào luộc cho nhanh. Từ đầu tuần đến cuối tuần, nhà tôi quanh đi quẩn lại toàn món luộc, nếu hôm nào lười hơn thì vợ tôi mua mấy món nấu sẵn ngoài chợ về cho mấy bố con.

Tôi thì ăn thế nào cũng được, nhưng 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn. Có hôm con trai út ngước mắt hỏi tôi: "Bố ơi, bao giờ mới đến thứ bảy để được ăn cánh gà chiên bố nấu?". Câu nói ngây ngô của con làm tôi ái ngại. Công việc của tôi rất bận rộn, nhưng vì thương con "đói" những bữa cơm ngon, cứ đến cuối tuần được nghỉ, tôi lại phải gác hết mọi cuộc nhậu hay nghỉ ngơi để tất bật đi chợ, lăn vào bếp cải thiện cho cả nhà, có khi nấu sẵn đồ ăn để cho vài ngày sau. Nhìn các con ăn ngon lành, tôi vừa vui vừa thấy chạnh lòng cho sự vụng về quá mức của vợ mình.

Thế nhưng, chuyện ăn uống dù sao vẫn có thể khắc phục, điều khiến tôi đau đầu hơn cả là cách vợ quản lý tài chính. Gia đình tôi vốn chẳng dư dả gì, đồng lương của tôi và vợ chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống ở thành phố đắt đỏ. Vậy mà, cứ đưa tiền cho vợ là y như rằng không còn một đồng.

Cô ấy không biết cách vun vén, thấy gì hay trên mạng cũng "chốt đơn", thấy hội chị em rủ rê mua sắm đồ giảm giá là lại không kiềm lòng được. Nhiều lần tôi hỏi đến khoản tiền tiết kiệm để phòng lúc con cái ốm đau hay lo việc lớn trong nhà, cô ấy lại hồn nhiên bảo đã tiêu hết vào sinh hoạt hàng tháng. Nghe câu trả lời ấy, tôi chỉ biết im lặng trong bất lực. Chi tiêu không kế hoạch khiến gia đình luôn rơi vào cảnh "giật gấu vá vai" mỗi khi cuối tháng.

Tôi đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý, thậm chí mua cả sách nấu ăn và hướng dẫn vợ cách ghi chép chi tiêu, nhưng đâu lại đóng đấy. Cô ấy vẫn cứ vô tư, vụng về và tiêu xài theo bản năng. Tôi không đòi hỏi vợ phải là một đầu bếp tài ba hay một chuyên gia tài chính, nhưng chỉ mong cô ấy để tâm một chút, học cách lo toan cho mái ấm này bền vững hơn.