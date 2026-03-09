Bạn trai vỡ nợ hơn 5 tỷ trước ngày cưới, đòi bán căn chung cư của bố mẹ tôi

Sau 2 năm yêu nhau, tôi và bạn trai quyết định về chung một nhà. Chúng đã được lên kế hoạch, ảnh cưới đã chụp, nhà hàng đã đặt, thiệp mời cũng chuẩn bị gửi đi cho họ hàng và bạn bè thân thiết.

Hai đứa hiện sống trong căn chung cư của bố mẹ tôi mua cách đây vài năm. Khi biết chúng tôi chuẩn bị kết hôn, bố mẹ hứa sau khi cưới xong sẽ làm thủ tục sang tên căn nhà cho hai vợ chồng để ổn định cuộc sống.

Tôi luôn cảm thấy rất yên tâm về tương lai khi may mắn khi có gia đình luôn ủng hộ và một người đàn ông mà tôi tin tưởng để lấy làm chồng. Nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ khi cách đây hơn 1 tháng, bạn trai nói rằng công việc làm ăn của anh gặp vấn đề nghiêm trọng, anh vỡ nợ với số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Bạn trai cho rằng tôi bỏ mặc anh trong lúc khó khăn khi tôi không đồng ý bán nhà (ảnh minh hoạ: AI)

Tôi gần như không tin vào tai mình vì hai năm yêu nhau, tôi có biết sơ qua về công việc làm ăn của anh và rất tinh tưởng vào anh. Bạn trai kể rằng việc làm ăn thua lỗ kéo dài, phải vay chỗ này trả chỗ kia và đến nay số tiền nợ vượt quá khả năng chi trả.

Bạn trai nói nếu không trả được tiền trong thời gian ngắn, anh sẽ gặp rắc rối với những người cho vay, trong đó có cả những đối tượng là “xã hội đen”.

Tôi vừa hoang mang vừa thương anh và không thể dửng dưng trước sự việc xảy ra đối với anh nhưng số tiền hơn 5 tỷ đồng là quá lớn với khả năng của tôi. Trong lúc tôi còn chưa biết phải làm gì thì anh đưa ra một đề nghị khiến tôi sững sờ là bán căn chung cư chúng tôi đang ở để trả nợ.

Anh nói nếu bán căn nhà này thì số tiền thu được có thể đủ để giải quyết phần lớn khoản nợ. Sau đó, hai vợ chồng có thể thuê nhà ở tạm và bắt đầu làm lại từ đầu.

Tôi không đồng ý vì căn nhà này hiện vẫn đứng tên bố mẹ tôi. Dù ông bà có nói sẽ sang tên cho vợ chồng tôi sau khi cưới, nhưng ở thời điểm này nó vẫn là tài sản của bố mẹ. Tôi không thể tự ý quyết định hay đề nghị bán nhà để giải quyết khoản nợ của bạn trai.

Từ sau hôm ấy, chúng tôi liên tục xảy ra tranh cãi. Bạn trai cho rằng tôi bỏ mặc anh trong lúc khó khăn. Có lần khi tranh cãi trở nên căng thẳng, anh mất bình tĩnh và tát tôi. Tôi đã rất sốc vì trong suốt hai năm yêu nhau, anh chưa từng có hành động bạo lực với tôi. Ngay sau đó, anh liên tục xin lỗi, nói rằng áp lực nợ nần và nỗi lo sợ khiến anh không kiểm soát được cảm xúc.

Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, nhưng thay vì háo hức chuẩn bị cho hôn lễ, tôi lại rơi vào trạng thái hoang mang. Điều khiến tôi hoang mang không chỉ là khoản nợ hơn 5 tỷ đồng mà là cách anh đối xử với tôi và thái độ của anh với gia đình tôi trong lúc khó khăn. Tôi không biết mình phải làm gì lúc này, có nên tiếp tục đám cưới khi trong lòng rối bời nhiều chuyện.