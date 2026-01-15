Nữ y tá khoe bạn trai "phụ ca đêm", dán nhãn túi truyền dịch, bị đình chỉ công tác

Theo Xiaoxiang Morning Herald, nữ y tá làm việc tại Bệnh viện Tư nhân Singde Brain Blood Vessel ở TP.Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc). Ngày 2/1, cô đăng video lên mạng xã hội với chú thích: “Bạn đồng hành ca đêm của tôi”.

Trong video, người đàn ông, được cho là bạn trai của cô xuất hiện nhiều lần trong bệnh viện, ở các thời điểm khác nhau, thể hiện qua việc thay đổi trang phục. Anh ta được quay cảnh ngồi tại quầy y tá, gõ máy tính viết báo cáo, chuẩn bị thuốc, dán nhãn chai và túi truyền dịch.

Hành động này nhanh chóng gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người cho rằng việc để người không có chuyên môn y tế can thiệp vào các khâu chuyên môn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn người bệnh.

“Họ đang hẹn hò và coi thường tính mạng bệnh nhân. Nếu anh ta dán nhầm nhãn thuốc thì ai sẽ chịu trách nhiệm?”, một cư dân mạng bức xúc.

Những đoạn video lan truyền cho thấy người đàn ông đang sắp xếp các túi truyền dịch, viết báo cáo. Ảnh: gscn.com.cn

“Một hành vi vừa liều lĩnh vừa thiếu ý thức nghề nghiệp”, người khác bình luận. Có ý kiến còn kêu gọi phản ánh sự việc tới đường dây nóng của bệnh viện và cơ quan y tế.

Đại diện bệnh viện xác nhận đã nắm được vụ việc và đang tiến hành điều tra. “Chúng tôi đã xem video. Đây không phải chuyện nhỏ và sẽ được xử lý nghiêm”, người phát ngôn nói.

Ngày 3/1, Ủy ban Y tế TP.Thanh Đảo ra thông báo cho biết nữ y tá đã bị đình chỉ công tác vì “vi phạm kỷ luật chuyên môn”. Cơ quan này nhấn mạnh: “Phải tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới an toàn y khoa để bảo vệ sức khỏe người bệnh. Mọi hành vi vi phạm quy định sẽ bị xử lý nghiêm”.

Sự việc tiếp tục làm dấy lên tranh luận gay gắt trên mạng xã hội, với hơn 24 triệu lượt xem chỉ trên một nền tảng.

“Một hành vi đe dọa an toàn công cộng, cần xử lý hình sự”, một ý kiến cực đoan nêu.

Một người khác cho rằng, các bệnh viện tại Thanh Đảo có thể sẽ phải tiến hành rà soát toàn diện quy trình và ý thức an toàn y tế sau vụ việc này.