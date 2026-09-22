Nữ tội phạm bất ngờ nổi tiếng vì giống Jennifer Lopez

Cyrena Anne Quast trở thành cái tên được bàn luận trên mạng gần đây sau khi Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Wright, bang Minnesota, công bố ảnh hồ sơ của cô. Thay vì tập trung vào cáo buộc trộm cắp, nhiều người chú ý đến gương mặt được cho là giống Jennifer Lopez.

Cyrena Anne Quast bị bắt vì trộm cắp. Ảnh: NYPost

"Thoạt nhìn tôi tưởng đó là J.Lo", một tài khoản bình luận. Người khác đùa rằng "Đây dường như là chị em thất lạc của Jennifer Lopez".

Theo hồ sơ vụ án, Quast bị bắt ngày 30/8 với cáo buộc lấy trộm hai bộ pin dành cho dụng cụ điện tại một cửa hàng ở Monticello. Tổng giá trị số hàng khoảng 580 USD.

Nhân viên cửa hàng được cho là nhận ra Quast từ một vụ mất cắp xảy ra vài ngày trước. Cô sau đó bị bắt với cáo buộc trộm cắp thuộc nhóm tội nhẹ. Hồ sơ bắt giữ trực tuyến cho biết Quast thừa nhận hành vi và được trả tự do vào ngày hôm sau.

Một số nguồn tin cho hay tổng giá trị tài sản liên quan đến các vụ trộm mà Quast bị cáo buộc thực hiện có thể lên gần 900 USD. Nếu con số này được xác nhận, cáo buộc đối với cô có khả năng được xem xét ở mức nghiêm trọng hơn.

Jennifer Lopez bất ngờ trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Ảnh: NYPost