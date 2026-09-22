Cổng cưới kết từ hơn 500 kg trái cây ở 'khu nhà giàu' Thảo Điền

Lễ hỏi của Võ Oanh Vũ, 33 tuổi, và Phạm Tấn Lợi, 36 tuổi, diễn ra ngày 4/9 tại Thảo Điền. Hình ảnh chiếc cổng sau đó được đăng trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quy mô của công trình và cách cặp uyên ương sử dụng trái cây, rau củ để tạo hình Long Phụng.

Cổng cưới của Lợi và Vũ được tạo hình Long Phụng bằng hơn 500 kg trái cây, rau củ và lá, dài 16 m, cao 5 m. Ảnh: NVCC

Theo Vũ, chiếc cổng cưới sử dụng hơn 500 kg trái cây thuộc khoảng 50 loại. Dưa hấu, sầu riêng, bơ, bưởi, dừa nước, cam... được sắp xếp thành các mảng trang trí. Cau, lá dứa, đậu bắp, ớt và một số nguyên liệu khác được dùng để tạo hình các chi tiết của Long Phụng.

Cổng dài khoảng 16 m, cao 5 m. Khoảng 20 người tham gia chế tác trong 24 giờ liên tục để hoàn thiện công trình trước lễ hỏi. Phần lớn công đoạn được thực hiện thủ công, từ lựa chọn nguyên liệu, tạo hình đến sắp xếp từng loại trái cây, rau củ.

Ý tưởng làm cổng cưới bằng trái cây đến với Vũ sau một lần nhìn thấy mô hình Long Phụng được tạo từ nông sản tại một sự kiện. Những nguyên liệu quen thuộc được sắp đặt thành hình ảnh thường xuất hiện trong các nghi lễ cưới hỏi khiến cô ấn tượng.

"Khi chuẩn bị đám hỏi, tôi nghĩ mình cũng muốn có một chiếc cổng như vậy", Vũ nói.

Cổng cưới Long Phụng là kiểu cổng chào tạo hình rồng và phượng, thường xuất hiện trong trang trí cưới hỏi của người Việt. Các mẫu truyền thống thường kết hợp lá dừa, trái cây, hoa tươi và những vật liệu nhỏ để tạo khung, cố định từng chi tiết. Hình tượng rồng - phượng được dùng như lời chúc về hạnh phúc, may mắn và sự hòa hợp của đôi vợ chồng.

Vũ giữ lại hình ảnh Long Phụng quen thuộc nhưng thay đổi cách thể hiện. Thay vì chủ yếu dùng lá dừa và hoa, cô cùng đội ngũ lựa chọn hàng chục loại trái cây, rau củ và lá để tạo màu sắc, đường nét cho hai linh vật.

Cổng cưới của Vũ và Lợi được tạo hình từ 50 loại như dưa hấu, sầu riêng, bơ, bưởi, dừa nước, cam... Ảnh: NVCC

Sau khi hoàn thiện, chiếc cổng trở thành nơi khách mời chụp ảnh trong lễ hỏi. Một số người dân và người nước ngoài sinh sống quanh Thảo Điền cũng dừng lại quan sát, chụp hình.

"Ban đầu, chúng tôi chỉ muốn tạo một điểm nhấn cho ngày vui, không ngờ chiếc cổng lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy", Vũ nói.

Phía sau chiếc cổng là câu chuyện tình 14 năm của Vũ và Lợi. Hai người quen nhau khi cùng làm phục vụ tại một quán bar, sau đó chuyển sang làm việc tại một nhà hàng Nhật trong hai năm, Lợi làm bếp còn Vũ phụ trách giám sát.

Sau nhiều năm cùng làm việc và khởi nghiệp, họ quyết định tổ chức lễ hỏi tại Thảo Điền, nơi gắn với một phần công việc và cuộc sống của cả hai.

Với Vũ, lễ hỏi không chỉ đánh dấu chặng đường mới mà còn là dịp nhìn lại 14 năm đã cùng nhau trải qua.

Sau khi lễ hỏi kết thúc, trái cây và hoa được tháo xuống, chia cho khách tham dự, bạn bè và những người có nhu cầu. Ảnh: NVCC