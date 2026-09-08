Phiền toái vì giàn hồ lô nổi tiếng mạng xã hội

Tối 5/9, ông Chen Jinhua, 75 tuổi, ở Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang cầm kéo cắt lần lượt 7 quả hồ lô trước nhà. Đây vốn là giàn cây khiến ngôi nhà ven sông của gia đình ông trở thành điểm thu hút khách thời gian qua.

Trước đó, hình ảnh những quả hồ lô lớn treo dưới mái hiên nhà ông được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Khung cảnh này gợi nhớ bộ phim hoạt hình Calabash Brothers, kể về 7 quả hồ lô hóa thành cậu bé có phép thuật đi cứu ông nội. Người dùng mạng xã hội gọi ông Chen là "Ông nội hồ lô".

Ông Chen bên giàn hồ lô trước nhà. Ảnh cắt từ video

Sự nổi tiếng ban đầu mang lại niềm vui cho vợ chồng ông Chen sau 20 năm sống khép kín vì mất con gái duy nhất. Ngôi nhà vắng vẻ trở nên náo nhiệt khi nhiều người tìm đến, gọi họ là "ông", "bà", trò chuyện và xin chụp ảnh. Theo lời ông Chen, những tiếng gọi từ người xa lạ từng khiến hai vợ chồng thấy ngôi nhà ấm áp trở lại.

Tuy nhiên, lượng khách ngày càng đông khiến cuộc sống của họ bị đảo lộn. Khu vực trước nhà thường xuyên chật kín người. Có người đứng trước giàn hồ lô để livestream, số khác hóa trang thành các nhân vật trong phim hoạt hình để quay video. Khách liên tục gõ cửa. Hai ông bà ngại từ chối nên thường xuyên ra tiếp chuyện.

Một cán bộ địa phương cho biết vợ chồng ông Chen rất tốt bụng, không muốn phụ lòng ai nên liên tục ra giao lưu. Tuy nhiên, do tuổi cao, sức khỏe của họ không thể đáp ứng.

Tình trạng quá tải đạt đỉnh điểm vào ngày cuối tuần khi vợ ông Chen tái phát chứng chóng mặt. Việc du khách tập trung sát bờ sông trước nhà cũng khiến ông lo ngại xảy ra tai nạn. "Chúng tôi đều già rồi, cơ thể không chịu nổi nữa", ông Chen nói.

Nhiều người đến chụp ảnh trước ngôi nhà của ông Chen khiến cuộc sống đảo lộn. Ảnh: ctdsb

Tối cùng ngày, Trung tâm Thông tin Xúc tiến và quảng bá Văn hóa Du lịch Thiệu Hưng đăng tải video ông Chen cắt hồ lô. Cơ quan này cho biết hành động trên nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn và tránh xáo trộn cuộc sống giản dị của hai người cao tuổi, đồng thời kêu gọi cộng đồng mạng trả lại sự bình yên cho gia đình.

Dù tự tay cắt bỏ những quả hồ lô, ông Chen cho biết bản thân vẫn trân trọng tình cảm của mọi người. "Chúng tôi thực sự rất xúc động. Cảm ơn mọi người", ông nói.