Nữ streamer Hàn Quốc tiết lộ thu nhập hàng tỷ won mỗi năm

Thông tin được Seyeon tiết lộ trong video đăng trên kênh YouTube "Beautiful Nerd" hôm 3/4, thu hút sự chú ý khi cô lần đầu công khai chi tiết về nguồn thu sau nhiều đồn đoán.

Trước đó, một số bài đăng lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nữ streamer có thể kiếm tới 3 tỷ won (khoảng 53,4 tỷ đồng) mỗi năm. Tuy nhiên, Seyeon cho biết con số này chỉ đúng trong giai đoạn cô đạt phong độ cao nhất cách đây hai năm.

"Đó là lúc tôi làm rất tốt. Còn bây giờ thì không như vậy nữa", cô nói trong video.

Seyeon (ở giữa) chia sẻ trong video đăng trên kênh YouTube "Beautiful Nerd". Ảnh: Korea Boo

Dù thu nhập giảm, Seyeon cho biết năm 2025 cô vẫn kiếm được khoảng một tỷ won (hơn 17 tỷ đồng). Theo Korea Times, đây là mức thu nhập thuộc nhóm cao trong giới streamer tại Hàn Quốc

Một trong những nguồn thu đáng chú ý của cô đến từ hệ thống quà tặng ảo, hình thức người xem quyên góp trực tiếp trong lúc livestream. Tại Hàn Quốc, các nền tảng như SOOP cho phép người dùng mua "bóng bay ngôi sao" để gửi tặng streamer, sau đó quy đổi thành tiền mặt.

Seyeon tiết lộ trong dịp sinh nhật năm ngoái, cô nhận được tới 100 triệu won (1,7 tỷ đồng) chỉ trong một ngày. "Đó là dịp đặc biệt nên người hâm mộ đã ủng hộ rất nhiều", cô nói.

Ngoài nền tảng livestream, Seyeon còn hoạt động trên YouTube. Cô cho biết công ty quản lý không chia phần doanh thu từ hai nền tảng này, mà chỉ nhận tỷ lệ từ các hợp đồng quảng cáo và chụp hình.

Dù có nguồn thu lớn, nữ streamer cho biết áp lực tài chính và công việc không hề nhỏ, khi cô phải đóng khoản thuế rất cao và thường xuyên giằng co giữa việc tiếp tục làm việc chăm chỉ hay nghỉ ngơi. Cô cũng thừa nhận nhiều lần rơi vào trạng thái kiệt sức sau thời gian dài duy trì cường độ làm việc cao.

Theo Seyeon, thu nhập của streamer không ổn định mà phụ thuộc nhiều vào lượng người xem, mức độ tương tác và sức hút cá nhân theo từng thời điểm. Sau giai đoạn bùng nổ, doanh thu của cô đã giảm dần.

Sinh năm 2000, Seyeon là một trong những streamer có tiếng tại Hàn Quốc, với lượng người theo dõi lớn trên nhiều nền tảng. Cô được biết đến với phong cách giao lưu trực tiếp và nội dung giải trí đa dạng.

Juice Seyeon. Ảnh: lovely_._v

Tháng 8/2024, Seyeon từng gây chú ý khi bị bắt gặp xuất hiện cùng Bang Si-hyuk, Chủ tịch HYBE, đơn vị đứng sau nhóm nhạc BTS, tại Los Angeles (Mỹ). Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Dù không lên tiếng về tin đồn, sự việc giúp tên tuổi của Seyeon được biết đến rộng rãi hơn, kéo theo lượng người theo dõi tăng mạnh trên các nền tảng.