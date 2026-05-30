Xoay xở giữa phòng trọ ngày đổ lửa

Nhiệt độ ngoài trời tại Đà Nẵng nhiều ngày qua duy trì ở mức cao, có lúc chạm ngưỡng 40 độ. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn bởi nắng nóng. Ảnh: QA-YN

Tại các khu nhà trọ công nhân quanh các khu công nghiệp và khu vực đông sinh viên ở như Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, những dãy phòng trọ mái tôn san sát đang oằn mình dưới cái nắng gay gắt. Suốt cả ngày, mái tôn hấp thụ lượng nhiệt lớn khiến không gian bên trong các phòng nhỏ hẹp trở nên ngột ngạt, hầm hập như “lò hấp”. Các phòng trọ luôn trong tình trạng đóng kín cửa, khác xa với nét nhộn nhịp vốn có.

Những căn phòng chật chội, không có trần cách nhiệt, luôn trong tình trạng bít bùng và hầm hập hơi nóng.

Anh Lê Duy Tân (19 tuổi, người lao động) chia sẻ: “Mùa nóng năm nay khắc nghiệt hơn hẳn. Tôi rất muốn chuyển sang một phòng trọ tốt hơn nhưng ngặt nỗi điều kiện kinh tế chưa cho phép, phần vì chưa tìm được chỗ mới phù hợp”.

Mọi sinh hoạt từ ăn uống, ngủ nghỉ đến nấu nướng của 4 thành viên trong gia đình, ngoài anh Tân còn có ba mẹ và một em nhỏ đều gói gọn trong không gian chật hẹp chưa tới 15 m2. Không có điều hòa, nền gạch là nơi phù hợp để người lao động tìm được giấc ngủ chập chờn sau ca làm việc mệt nhọc.

Không chỉ người lao động, nhiều sinh viên cũng đang chật vật chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Trong căn phòng trọ chật hẹp, nóng bức, bạn Phúc (sinh viên Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) chia sẻ, khoảng thời gian từ 11h đến 14h là lúc căn trọ trở nên hầm hập, ngột ngạt như “lò bát quái”. Dù cái nóng oi bức bao trùm, bản thân Phúc chỉ dám sử dụng quạt thay vì lắp điều hòa bởi mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào bố mẹ ở quê. “Có nóng mấy cũng phải cố chịu, bật quạt liên tục rồi ráng qua mùa nóng này thôi”, Phúc nói.

“Nắng nóng gay gắt tới mức nhức cả đầu, trời này ngày nào tôi cũng lau nhà 2-3 lần để phòng mát mẻ hơn”, anh Hồ Chí Phúc (sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) cho hay.​

Nắng nóng kéo dài khiến không khí oi bức, hầm hập ngay cả khi đã tắt nắng. Tình trạng này làm đảo lộn giờ giấc sinh hoạt, gây mất ngủ, khiến cơ thể sinh viên và người đi làm uể oải, kiệt sức và dễ mắc các bệnh lý về hô hấp. “Trời này dễ mất nước nên tôi trở nên gắt gỏng và chán ăn, chỉ muốn uống nước mát. Nhiều hôm đi làm về không muốn về phòng trọ ngay vì quá bí bách, ngột ngạt”, chị Bảo Châu (24 tuổi, sống tại dãy trọ nhỏ trên phường Hòa Thọ Tây) nói.

Trong khi đó, bà Lê Thị Mai (sống tại dãy trọ nhỏ tại phường Hòa Khánh) cho biết chưa khi nào cảm nhận thời tiết oi bức, ngột ngạt như thời điểm hiện tại. “Những ngày nắng đỉnh điểm khiến không gian phòng trọ trở nên hầm hập, bí bách, khó chịu. Trưa nào tôi cũng phải ra ngoài ngồi cho thoáng để tìm chỗ dễ thở hơn, chứ ngồi trong phòng không chịu nổi vì nóng bức, ngột ngạt”, bà Mai nói.

Các quán cà phê có điều hòa trở thành nơi tránh nóng lý tưởng của đông đảo sinh viên trong mùa thi. Bạn Lê Thị Tuyết Mai (sinh viên năm 2, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) cho biết: “Ở trọ không có điều hòa, hầm lắm học không vô. Mùa này tôi mới hay ra quán cà phê học, mua ly nước rồi ngồi ôn bài liên tục tầm 5-6 tiếng”.

Để đảm bảo sức khỏe trong mùa nắng nóng, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần liên tục bù nước và chủ động che chắn, lau sàn để giảm nhiệt độ phòng. Đặc biệt, không tắm nước lạnh ngay khi vừa đi nắng để phòng tránh nguy cơ sốc nhiệt, đột quỵ.