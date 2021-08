Nữ sinh xây dựng xung phong vào điểm nóng chống dịch

Thứ Bảy, ngày 28/08/2021 10:00 AM (GMT+7)

Nguyễn Ngọc Bảo Trúc, sinh viên trường Đại học Xây dựng Miền Tây không ngại khó khăn và nguy hiểm xung phong vào điểm nóng tham gia chống dịch COVID-19.

Nguyễn Ngọc Bảo Trúc vào điểm nóng chống dịch. - Ảnh: NVCC

Cô gái vùng biên giới Tịnh Biên (An Giang) Nguyễn Ngọc Bảo Trúc hiện là sinh viên năm 3, ngành Quản lý Xây dựng Đô thị, trường đại học Xây dựng Miền Tây (Vĩnh Long).

Công việc của Trúc là tham gia trực, kiểm soát lưu lượng phương tiện và người vào địa bàn tỉnh Vĩnh Long nhằm góp phần trong công tác chống dịch của tỉnh (Chốt số 1, phường Tân Hòa, TP Vĩnh Long). Sau đó, cô chuyển sang hỗ trợ truy vết, tiêm vắc xin cho người dân.

Lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. - Ảnh: TĐVL

Bảo Trúc kể, lúc đầu khi được kêu gọi tham gia tình nguyện chống dịch, bản thân em cảm thấy có chút lo lắng vì hiện tại đang ở Vĩnh Long một mình, nếu không may bị bệnh thì gia đình sẽ rất lo lắng. Nhưng khi gọi về hỏi ý kiến gia đình và được gia đình cùng các anh chị tình nguyện viên đi trước hướng dẫn và động viên nên em yên tâm, thay vì cứ ở nhà, tại sao không cống hiến để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Trúc (bên phải) cùng đồng đội ăn vội cơm để tranh thủ làm việc tiếp

Trong thời gian trực chốt, thời tiết thay đổi bất thường, có hôm trời nóng cháy da, người dân phải đứng đợi để tới lượt mình khai báo. Lúc đó do quá tải mà lực lượng tình nguyện viên không đủ nên người dân vừa lo, vừa không vui, tụi em bị dân la một trận. Mấy anh Công an phải vào để giải thích và sắp xếp lại trật tự.

Theo nữ sinh quê An Giang, nhờ đi trực như vậy mới thấy được có nhiều hoàn cảnh rất khó khăn, vì mưu sinh mà phải bất chấp an toàn về sức khỏe. Bản thân vẫn cảm thấy may mắn vì dù sao vẫn còn được sự bao bọc của gia đình. "Mỗi lần trực về, có hôm mệt không ăn uống được gì, em thường gọi về kể với mẹ, được mẹ an ủi và động viên nên em vực dậy tinh thần trở lại", Bảo Trúc tâm sự.

Bảo Trúc tham gia hỗ trợ xây nhà cho người dân vào năm 2020. - Ảnh: Hòa Hội

Không riêng đợt bùng phát dịch lần này, mà trong suốt thời gian học tại trường Bảo Trúc cũng thường xuyên đi hoạt động tình nguyện. "Bản thân em muốn cống hiến sức trẻ của mình để giúp tỉnh Vĩnh Long cũng như cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh", nữ sinh quê An Giang chia sẻ.

