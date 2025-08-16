Người dân thủ đô chen nhau xem đêm nghệ thuật mừng đại lễ

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 15/8 tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám Hà Nội diễn ra đêm nghệ thuật đặc biệt 'Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945'. Chương trình do Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân tới thưởng thức. Nhiều bạn trẻ mang theo cả cờ Tổ quốc, đến sớm để chọn vị trí đẹp, thuận lợi theo dõi các tiết mục.

Ca sĩ Hoàng Hải hóa thân chiến sĩ bộ đội thể hiện ca khúc 'Trên đồi Him Lam' với sự hỗ trợ của nhóm múa từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

Song ca Đông Hùng - Khánh Linh hát 'Người Hà Nội' tái hiện cuộc sống, sinh hoạt của người dân thủ đô những năm kháng chiến chống Pháp.

Ngoài màn kết hợp với Đông Hùng, Khánh Linh còn cùng Đinh Quang Đạt thể hiện ca khúc 'Tiếng gọi thanh niên'.

Sân khấu chương trình được dàn dựng công phu theo từng tiết mục nhằm làm nổi bật không khí hùng tráng nhưng không kém phần trữ tình, lãng mạn của Hà Nội những năm tháng chìm trong mưa bom, bão đạn.

Ca sĩ Đăng Dương (giữa) và nhóm Oplus hòa giọng trong mashup 'Bác đang cùng chúng cháu hành quân - Bài ca Trường Sơn'.

Hoàng Hải - Lâm Bảo Ngọc kết hợp ăn ý trong liên khúc 'Tình yêu hòa bình - Hà Nội niềm tin và hy vọng'.

Dàn nghệ sĩ tham gia đêm nghệ thuật đặc biệt mừng đại lễ 2/9 cùng nhau thể hiện tiết mục 'Ca ngợi Tổ quốc'.

Chương trình được xây dựng theo phong cách chính luận đan xen tính sử thi, đưa khán giả trải qua hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, từ những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 với bản Tuyên ngôn Độc lập trên Quảng trường Ba Đình, những năm tháng chiến tranh khốc liệt đến hình ảnh Hà Nội hiện tại thanh bình, ngày càng văn minh, hiện đại.

Từng trang sử được tái hiện một cách sống động trên sân khấu thông qua 3 màn trình chiếu 3D mapping và những đạo cụ đặc biệt, kích thước lớn.

Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật. Người dân hào hứng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh bầu trời thủ đô lung linh, rực rỡ.