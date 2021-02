Nữ sinh Việt sang Hàn tìm được người yêu "soái ca" hút gần 50 nghìn người theo dõi

Thứ Sáu, ngày 26/02/2021 11:00 AM (GMT+7)

Khi đi chung ô dưới trời mưa Đức Vinh chỉ che cho mỗi Diệu Anh còn người của cậu bị ướt hết.

Diệu Anh và Đức Vinh cùng sinh năm 2004.

Dù chỉ mới gia nhập YouTube từ tháng 4/2020, Trần Diệu Anh (tên tiếng Hàn là Hwang Ah Young) đã đạt được thành tích với gần 50 nghìn lượt đăng ký theo dõi. Giống như các bạn gái khác, Diệu Anh chủ yếu ghi lại cuộc sống thường ngày của mình qua mỗi vlog, như việc ôn thi học kỳ, ăn vặt với bạn thân, đi làm tóc hay đi nghỉ trung thu cùng gia đình…

Ngoài ra, cô nàng còn có 1 chuyện tình đẹp với bạn trai của mình khiến nhiều người ghen tị, mỗi lần khoe ảnh bên người yêu Diệu Anh đều nhận về vô số like và bình luận chẳng kém idol là bao.

Diệu Anh chia sẻ, cô từng bị tổn thương rất nhiều trong chuyện tình cảm. Cô nghĩ sẽ chẳng dám đặt niềm tin vào bất cứ người con trai nào khác song từ khi gặp anh chàng cùng tuổi – Đức Vinh cô được yêu thương và bù đắp rất nhiều. Hiện tại dù ở cách nhau khoảng 2 giờ đồng hồ đi tàu nhưng mỗi ngày cặp đôi vẫn đều có cho mình những niềm vui và câu chuyện hạnh phúc riêng thông qua cuộc gọi hình ảnh.

Mỗi lần đăng ảnh bên nhau cặp đôi đều nhận được rất nhiều lời khen.

Hơn 3 năm theo bố mẹ sang Hàn Quốc định cư cũng là chừng ấy năm Diệu Anh phải thích nghi và làm quen với môi trường mới. Bản thân cô chẳng có nhiều bạn, lại không muốn gia đình lo lắng nên Diệu Anh cũng không tâm sự với ai. Thời điểm đó, cô sử dụng tài khoản tiktok như một phương tiện để giải trí, cũng như chia sẻ về những câu chuyện mà bản thân đã từng trải qua.

Về phía Đức Vinh, ban đầu dù không ấn tượng nhiều với Diệu Anh nhưng sau mấy lần lướt tiktok thì tài khoản của cô liên tục xuất hiện trên “news feed”. Tò mò về cô gái Việt với thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh, Đức Vinh lần mò tìm facebook và chủ động gửi lời mời kết bạn, nhắn tin làm quen.

Cả hai đều theo bố mẹ sang Hàn Quốc định cư.

Lần gặp mặt đầu tiên của cô gái và chàng trai có khá nhiều kỷ niệm. Họ hẹn nhau ở ga Konkuk Univ và đi đến rạp chiếu phim, bộ phim kết thúc cũng là lúc trời đổ mưa, Đức Vinh nhanh trí chạy đi mua ô, cả hai đi chung ô dưới trời mưa nhưng Đức Vinh chỉ che cho mỗi Diệu Anh còn người của cậu bị ướt hết. Chưa kể lúc đi về, tuy rằng đường về nhà của hai người ngược nhau song chàng trai đã tiễn cô gái ra tàu điện ngầm, đứng đợi đến khi tàu lăn bánh mới yên tâm đi về.

Cô gái nhớ lại: “Mình vẫn nhớ như in hôm Đức Vình nhắn tin tới cho mình là ngày 20/7/2020. Lúc đầu bạn ấy nhắn thì mình không có biết do tài khoản hai người không phải là bạn bè. Một hôm mình vô tình vào “tin nhắn chờ” và thấy được tin nhắn, sau đó phản hồi lại một cách tự nhiên. Hai tháng nói chuyện qua lại rất nhiều lần Đức Vinh bày tỏ tình cảm nhưng do bản thân mới trải qua tổn thương nên mình chưa sẵn sàng bắt đầu với một mối quan hệ mới”.

Buổi tối 19/9/2020 Diệu Anh và bạn trai cùng đi xem phim, sau đó cả hai tạt vào một quán cà phê ven đường. Tại không gian lãng mạn đó cô đã lấy hết can đảm “bẻ lái” tỏ tình ngược lại. Đức Vinh hạnh phúc khi cuối cùng đã được nhận lời yêu và còn theo cách đặc biệt đến vậy.

Cũng tại nơi đây, tình yêu của họ bắt đầu đơm hoa.

Nói về quyết định yêu Đức Vinh, cô gái 17 tuổi cho rằng đó là một chàng trai cao to, vui tính, chung sở thích ăn uống, đặc biệt cậu còn rất ấm áp, chín chắn, luôn lo lắng và quan tâm cho bạn gái. Chưa kể, cả hai đều có hoàn cảnh gia đình khá giống nhau nên rất dễ tìm được sự đồng cảm.

Không chỉ có nhiều điểm chung và hợp tính cách, Đức Vinh và Diệu Anh đến với nhau còn nhận được sự ủng hộ của gia đình và đông đảo bạn bè. Cô cho rằng, rào cản duy nhất mà cặp đôi gặp phải là khoảng cách địa lý, khi muốn gặp nhau cô hoặc bạn trai phải đi tàu mất 2 giờ đồng hồ.

Một buổi chiều cuối năm 2020, Diệu Anh bất ngờ khi thấy bạn trai xuất hiện trước cửa nhà, không che giấu được cảm xúc cô lao tới và ôm chầm lấy Đức Vinh như để thỏa nỗi nhớ nhung. Cả hai nhìn nhau và trao đi những lời ngọt ngào yêu thương.

Dù mới yêu song cả hai có với nhau rất nhiều kỷ niệm đẹp.

Diệu Anh cho hay, yêu nhau nhiều như vậy song khó tránh khỏi những lúc cãi vã, tuy nhiên khi mâu thuẫn cả hai thống nhất sẽ tránh nói lời chia tay. Để giải quyết mọi bất hòa cô và bạn trai thường sẽ dành một khoảng thời gian để nói chuyện thẳng thắn với nhau. Nếu ai sai thì người đó sẽ chủ động xin lỗi trước, với những chuyện đã qua tuyệt đối không nhắc lại để tránh làm nhau phải buồn.

Trải qua gần nửa năm yêu đương, cả hai đang cảm thấy hài lòng hạnh phúc hiện tại bởi mỗi ngày trôi qua họ đều được yêu một cách trọn vẹn nhất. Từ ngày yêu Đức Vinh cô thấy bản thân được chữa lành mọi vết thương mà mối tình trước đó gây ra. Cô gái cũng cho rằng đừng vì những chuyện trong quá khứ mà bỏ lỡ hạnh phúc trong tương lai. Mỗi cô gái sau thất bại trong chuyện tình cảm hãy mở lòng để đón những cơ hội mới tốt đẹp hơn.

