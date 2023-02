Chú rể Nghệ An đem xe nâng cao 2,5m đi rước dâu khiến nhà gái “hết hồn”

Hình ảnh màn rước dâu của cặp đôi Nghệ An được chia sẻ rộng rãi

Để tạo ấn tượng trong ngày cưới, nhiều cặp đôi lựa chọn đón dâu bằng những phương tiện độc đáo như máy cẩu, máy xúc, xe đạp, xe trâu, xe cải tiến, xe xích lô… Hình ảnh về những đám cưới độc lạ này thường thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Cặp đôi Nguyễn Vĩnh Vinh (sinh năm 1991) và Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1995), cùng quê Yên Thành, Nghệ An cũng có một đám cưới gây chú ý như thế. Thay vì rước dâu bằng xe máy, ô tô như hầu hết các cặp đôi, Vĩnh Vinh lại rước nàng về dinh bằng xe nâng.

Loạt hình ảnh rước dâu độc đáo của cặp đôi Nghệ An được đăng trên Fanpage Nghệ An, thu hút gần 4000 lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm. Cô dâu, chú rể ngồi trên chiếc xe nâng ở độ cao khoảng hơn 2 mét so với mặt đất, phía sau quan viên hai họ chở nhau bằng xe máy, khuôn mặt không giấu được vẻ mừng vui và phấn khích.

Chú rể phấn khích đi rước dâu bằng xe nâng

Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh màn rước dâu độc lạ của cặp đôi Nghệ An. Một số người cho rằng, cô dâu – chú rể đã có kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui của mình. Một số khác lại nói, màn rước dâu này tuy độc đáo nhưng lại nguy hiểm bởi vị trí ngồi của cô dâu, chú rể quá chênh vênh.

Trò chuyện với chúng tôi, cô dâu Nguyễn Lan và chú rể Vĩnh Vinh chia sẻ nhiều hơn về đám cưới của mình. Lan cho hay, vì nhà trai và nhà gái chỉ cách nhau 800m nên cặp đôi quyết định rước dâu bằng xe nâng thay vì ô tô hay xe máy để tạo ra kỷ niệm đáng nhớ trong này vui của mình.

“Vợ chồng mình đều là những người thích sự mới mẻ. Ngay từ lúc đang yêu tụi mình đã bảo nhau, sau này sẽ rước dâu bằng máy múc hoặc xe nâng cho độc lạ. Hai nhà chỉ cách nhau 800m nên hai bên gia đình rất ủng hộ việc đón dâu bằng phương tiện vợ chồng mình chọn”, Nguyễn Lan chia sẻ.

Cô dâu - chú rể ngồi trên xe nâng cao hơn 2 mét

Chú rể Vĩnh Vinh dễ dàng mượn được xe nâng từ bạn bè, sau đó tự tay trang trí chiếc xe dâu độc lạ. Anh thiết kế dây thắt, tay cầm an toàn và trước ngày cưới, cặp đôi đã ngồi thử 3-4 lần để làm quen với chiếc xe dâu.

“Lúc nâng lên, vị trí ngồi của tụi mình cao khoảng 2,5 mét so với mặt đất. Lần đầu ngồi thử, mình cũng hơi sợ nhưng nhanh chóng làm quen. Cả hai bên gia đình, hàng xóm và bạn bè của tụi mình đều rất bất ngờ với ý tưởng rước dâu này”, Nguyễn Lan nói.

Chú rể Vĩnh Vinh đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong ngày vui của mình. Anh thấy hạnh phúc và coi màn rước dâu độc lạ là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời.

Hai bên gia đình đều bất ngờ về ý tưởng rước dâu của cặp đôi

Cặp đôi đã có kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời

Riêng cô dâu Nguyễn Lan có phần hụt hẫng trước những ý kiến trái chiều của dân mạng. Tuy nhiên, Lan cho rằng, đám cưới là của mình và không có gì quan trọng bằng niềm vui của cô dâu, chú rể.

“Với mình, rước dâu bằng phương tiện gì không quan trọng, quan trọng là bản thân thấy vui và hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình. Hôm đó, chồng mình đã chuẩn bị sẵn cả hai phương tiện: xe nâng và ô tô, phòng trời mưa gió thì sẽ rước dâu bằng ô tô. May sao hôm đó trời tạnh ráo nên ý tưởng rước dâu bằng xe nâng đã thành hiện thực”, Lan chia sẻ.

