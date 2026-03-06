Nữ giám đốc lái xe mui trần, mang sính lễ đi hỏi cưới nhân viên

Ngày 4/3, đám cưới của cô Duanghathaimat (thường gọi là Ice) và anh Jirayuth (Toy) tại tỉnh Saraburi trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Thái Lan bởi màn "đảo vai" hiếm thấy.

Trong nghi thức khan mak - phong tục rước sính lễ truyền thống của người Thái, nhà trai thường là người chủ động. Nhưng lần này, Ice đã trực tiếp dẫn đầu đoàn nhà gái sang thưa chuyện. Xuất hiện trên chiếc ôtô mui trần, cô mang theo 400.000 baht (hơn 280 triệu đồng) tiền mặt, cùng dây chuyền và nhẫn vàng làm sính lễ sang hỏi cưới Toy. Chú rể là nhân viên làm việc trong công ty của cô.

Cô Ice và anh Toy trong lễ rước dâu hôm 4/3. Ảnh: Khaosod

Thay vì bày các trò chơi "chặn cửa" làm khó người đi hỏi cưới như thông lệ, gia đình chú rể đã mở rộng cửa chào đón đoàn rước của Ice, thể hiện sự trân trọng nàng dâu.

Ice chia sẻ, ý tưởng đổi vai này do cô tự đề xuất và được cha mẹ hai bên nhiệt tình ủng hộ. Là con gái duy nhất trong nhà, cô mong ngày trọng đại của mình mang một dấu ấn thật khác biệt. "Tôi tin rằng các truyền thống hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với xã hội hiện đại. Không nhất thiết đàn ông phải luôn là người chủ động cầu hôn", nữ giám đốc nói.

Cô dâu và chú rể trong lễ cưới hôm 4/3. Ảnh: Khaosod

Cặp đôi đã gắn bó bên nhau hơn 8 năm. Trong suốt hành trình Ice xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, Toy luôn ở phía sau âm thầm hỗ trợ. Chính sự kiên trì và thấu hiểu của bạn trai đã thôi thúc cô dành tặng anh một sự tôn vinh đặc biệt trong ngày cưới.

Trước sự chứng kiến của hai họ, Toy cho biết anh vô cùng bất ngờ và hạnh phúc khi được bạn gái tự tay mang sính lễ sang rước. "Hành động của cô ấy khiến tôi vô cùng cảm động", anh nói.