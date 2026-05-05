Cô dâu hôn mê 92 ngày bất ngờ tỉnh lại trước hôn lễ

Wang Ranran, trú tại Thái An, tỉnh Sơn Đông, và vị hôn phu Zhang Xirui đã bên nhau 6 năm. Họ đăng ký kết hôn vào cuối năm ngoái và lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25/4. Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời họ.

Cả hai dự định tổ chức đám cưới vào ngày 25/4. Ảnh: Baidu

Hồi tháng 1, Wang cảm thấy đau họng và nghĩ mình chỉ bị cảm lạnh thông thường. Cô cùng chồng sắp cưới đến một phòng khám tư nhân nhỏ gần nhà tên là Daiyue Jin để thăm khám.

Tại đây, sau khi chẩn đoán nhanh, một nữ nhân viên đã kê đơn và tiêm thuốc cho Wang. Theo lời kể của Zhang, người này không hề hỏi về tiền sử dị ứng hay thực hiện các bước thử phản ứng trên da trước khi tiêm.

Chỉ vài phút sau, Wang bắt đầu có các triệu chứng tê lưỡi, nôn mửa và khó thở. Khi nhận thấy tình trạng nguy kịch của vị hôn thê, Zhang lập tức gọi cấp cứu. Trong lúc chờ xe đến, nhân viên phòng khám tỏ ra lúng túng và không có bất kỳ biện pháp sơ cứu hiệu quả nào.

Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán Wang bị nhiễm toan và suy hô hấp cấp do sốc dị ứng. Do não bị thiếu oxy trong hơn 4 phút trước khi được cấp cứu, cô bị tổn thương não nghiêm trọng không thể phục hồi và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Wang Ranran rơi vào hôn mê sâu sau mũi tiêm cảm lạnh. Ảnh: Baidu

Gia đình nạn nhân sau đó đã gửi đơn tố cáo phòng khám lên cơ quan chức năng. Kết quả điều tra cho thấy người trực tiếp tiêm thuốc cho Wang không phải là nhân viên y tế, còn bác sĩ ký tên trên đơn thuốc không đủ điều kiện hành nghề.

Đến tháng 4/2026, phòng khám này đã bị đóng cửa. Người phụ nữ trực tiếp tiêm thuốc đã bồi thường cho gia đình Wang 200.000 nhân dân tệ (khoảng 770 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

"Vị hôn thê của tôi vẫn nằm đó, còn hóa đơn viện phí đã vượt quá 700.000 nhân dân tệ (khoảng 2,7 tỷ đồng). Chúng tôi phải thay phiên nhau chăm sóc cô ấy cả ngày lẫn đêm nên không thể đi làm. Hoàn cảnh hiện tại vô cùng kiệt quệ", Zhang nói hồi tháng 4.

Sau 92 ngày hôn mê liên tục, phép màu đã xảy ra. Vào ngày 23/4, chỉ hai ngày trước ngày cưới dự kiến, Wang bắt đầu có dấu hiệu nhận thức đầu tiên. Cô mở mắt và mỉm cười với Zhang, dù hiện tại vẫn chưa thể nói hay cử động.

"Đôi mắt đẹp của cô ấy cuối cùng cũng có lại sức sống", Zhang nghẹn ngào chia sẻ với truyền thông. Anh cũng gửi lời hứa đến vợ: "Chỉ cần em mặc lên người chiếc váy cưới, anh nhất định sẽ đứng đó để đón em".

Zhang Xirui chăm sóc vị hôn thê trong lúc cô hôn mê. Ảnh: Baidu

Hiện tại, vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục đánh giá để đưa ra phán quyết pháp lý và mức bồi thường cuối cùng.

Câu chuyện của đôi trẻ nhận được sự quan tâm từ khán giả Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự khâm phục trước tình yêu của Zhang và cầu chúc cô dâu sớm bình phục, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng truy bắt các nhân viên phòng khám đã bỏ trốn để chịu trách nhiệm trước pháp luật.