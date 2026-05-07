Nữ cổ động viên nổi tiếng nhờ một khoảnh khắc trên khán đài

Ngày 6/5, ảnh chụp một nữ cổ động viên xinh đẹp bất ngờ lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam.

Khoảnh khắc camera lia tới trên khán đài, cô gái gây chú ý với gương mặt sắc nét, làn da trắng cùng thần thái nổi bật. Nhiều video cắt lại cảnh cô xuất hiện tiếp tục được chia sẻ trên TikTok và Facebook, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem chỉ sau một ngày.

Bức ảnh được cho là cắt từ trận đấu bóng rổ giữa tuyển Mỹ và Brazil tại Olympic Paris 2024. Nhan sắc nổi bật của cô gái nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của cô "quá hoàn hảo", thậm chí nghi ngờ đây là hình ảnh được tạo bằng AI.

Nữ cổ động viên được xác nhận là Adrianna, influencer người Ba Lan hiện sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc. Trên Instagram, cô sở hữu hơn 67.000 người theo dõi, trong khi tài khoản Threads cũng có hơn 14.000 người theo dõi.

Adrianna sau đó đăng lại chính bức ảnh đang gây sốt kèm dòng trạng thái ngắn: "Trận đấu rất tuyệt vời". Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 45.000 lượt thích cùng hàng trăm bình luận từ khán giả nhiều nước châu Á.

Theo giới thiệu trên trang cá nhân, Adrianna chuyển đến Hàn Quốc từ năm 2021 để theo học đại học và theo đuổi công việc người mẫu. Nhờ ngoại hình sáng cùng phong cách hiện đại, cô dần xây dựng lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội.

Nội dung Adrianna chia sẻ chủ yếu xoay quanh làm đẹp, thời trang và phong cách sống. Ngoài công việc influencer, cô còn tham gia chụp ảnh quảng cáo cho một số nhãn hàng.

Tháng 2 năm ngoái, Adrianna đăng tải hình ảnh trong lễ tốt nghiệp tại Kwangwoon University. Cô cho biết đã hoàn thành chương trình cử nhân ngành Nghệ thuật sau bốn năm học tập tại Hàn Quốc.

Ngoài công việc sáng tạo nội dung, Adrianna cũng yêu thích du lịch và thường xuyên chia sẻ trải nghiệm khám phá nhiều quốc gia châu Á. Gần đây, người đẹp đăng loạt ảnh check-in tại Thượng Hải với nhiều địa điểm nổi tiếng.

Sau khi loạt ảnh trên khán đài bất ngờ viral, lượng người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội của Adrianna tăng nhanh. Nhiều bài đăng cũ của cô cũng được khán giả nhắc lại, thu hút nhiều lượt tương tác.