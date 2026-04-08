Hai nữ thủ khoa toàn quốc tốt nghiệp sớm loại xuất sắc tại Trường ĐH Ngoại thương

Sau 3,5 năm theo học tại Trường ĐH Ngoại thương, Đặng Thị Khánh Linh (sinh viên lớp Anh 03-K61, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) vừa tốt nghiệp loại Xuất sắc với điểm trung bình chung tích lũy 3,8/4. Cô cũng đạt chứng chỉ tiếng Trung HSK5.

Năm 2022, Khánh Linh từng là thủ khoa toàn quốc khối D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) với tổng điểm 28,7 (trong đó Toán 9,4, Tiếng Anh 9,8 và Văn 9,5) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chia sẻ với VietNamNet, Khánh Linh cho hay, em cảm thấy rất vui vì những nỗ lực của mình trong suốt chặng đường đại học đã có kết quả xứng đáng. “So với lúc trở thành thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT, cảm xúc lần này của em khác khá nhiều. Hồi đó là niềm vui bất ngờ, có phần choáng ngợp. Còn giờ đây, niềm vui mang tính ‘tích lũy’ nhiều hơn - vì em hiểu rằng kết quả này không chỉ đến từ may mắn, mà là sự kỷ luật, kiên trì và cả những lần tự vượt qua giới hạn bản thân”, Linh chia sẻ.

Nói về bí quyết học tập, Linh cho rằng điều cốt lõi là sự kỷ luật và xác định rõ ràng về mục tiêu. “Khi xác định mình học để làm gì, mọi thứ sẽ trở nên có đường hướng và quyết tâm hơn”, cô nói.

Linh thường chia nhỏ mục tiêu theo từng giai đoạn, ưu tiên những phần quan trọng và cố gắng giữ nhịp học ổn định thay vì “dồn nước rút”. Em cũng không quá đặt nặng việc học nhiều, mà tập trung vào việc học sâu - hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ. Ngoài tập trung lắng nghe thầy cô giảng bài, Linh thường xuyên tự tổng hợp kiến thức theo cách riêng để ôn tập, kết hợp với việc tìm kiếm tài liệu trọng tâm phục vụ cho kỳ thi.

“Một điều nữa rất quan trọng là giữ cân bằng. Em luôn cố gắng dành thời gian nghỉ ngơi, thăm thú phố phường, bởi khi tinh thần thoải mái thì việc học hiệu quả hơn rõ rệt”, Linh nói.

Vũ Thị Thi (sinh viên lớp Trung 03-K61, chuyên ngành Tiếng Trung thương mại) đạt điểm trung bình chung tích lũy 3,86/4 và tốt nghiệp sớm loại Xuất sắc của Trường ĐH Ngoại thương.

Cách đây 4 năm, Thi là thủ khoa toàn quốc khối D04 (Toán, Văn, Tiếng Trung) với tổng điểm 28,9, trong đó Toán 9,6, Văn 9,5 và Tiếng Trung 9,8.

Tại Trường ĐH Ngoại thương, nữ sinh từng giành học bổng khuyến khích học tập; giải Nhì cuộc thi tài năng biên phiên dịch; giải Nhì nghiên cứu khoa học cấp khoa; có các bài đăng trên tạp chí và hội thảo quốc tế.

Vũ Thị Thi nhận bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc từ PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương.

Nữ sinh cho biết, cảm xúc của mình trong ngày tốt nghiệp đại học khác nhiều so với khi trở thành thủ khoa tốt nghiệp THPT. “4 năm trước là sự bất ngờ, ngỡ ngàng, còn hiện tại là sự bình tâm đón nhận. Bởi kết quả này đã là một sự định lượng trước, là một quá trình tích luỹ từ năm nhất và trải đều theo từng học phần chứ không phụ thuộc duy nhất vào một lần thi như hồi vào đại học”, Thi chia sẻ.

Theo lời Thi, trong quá trình học, em luôn ưu tiên chất lượng hơn số lượng. “Với em, việc học cần kết hợp, cân bằng với vui chơi và nghỉ ngơi hợp lý. Thứ em quan tâm không phải là số giờ mình ngồi ở bàn học mà là lượng kiến thức mình thu nạp được. Việc học cũng chỉ hiệu quả khi bản thân tập trung và não bộ sẵn sàng tiếp thu, còn nếu đang trong trạng thái sao nhãng thì có cố học cũng vô nghĩa”, nữ sinh nói.

Đặng Thị Khánh Linh (thứ ba từ phải sang) và Vũ Thị Thi (bìa phải) trong ngày nhận giấy khen cho các thủ khoa toàn quốc trở thành tân sinh viên của trường năm 2022. Ảnh: Thanh Hùng

Hiện tại, Thi làm việc tại một doanh nghiệp Trung Quốc ở lĩnh vực thương mại.

Còn với Khánh Linh, trước khi tốt nghiệp, em đã có khoảng 7 tháng làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại một công ty Trung Quốc và hiểu rõ hơn về quy trình thực tế, từ chứng từ, làm việc với đối tác đến vận hành chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, cô đang tạm dừng để nhìn lại và định hướng rõ hơn cho chặng đường sắp tới. “Thay vì tiếp tục ‘theo quán tính’, em muốn dành thời gian để đánh giá lại điểm mạnh, điểm yếu cũng như xác định mình thực sự phù hợp với hướng đi nào trong dài hạn”, Linh chia sẻ. Trong thời gian này, Linh vẫn chủ động cập nhật kiến thức, tìm hiểu thêm về các vị trí liên quan và sẵn sàng cho những cơ hội mới phù hợp hơn với định hướng của mình.