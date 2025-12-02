Cắt đứt quan hệ với bạn bè sau buổi họp lớp vì thu nhập hơn 1 tỷ vẫn bị mỉa mai, coi thường

Trên diễn đàn Toutiao, bài đăng về người đàn ông tên Tiểu Vân, 30 tuổi, ở Trung Quốc nhận nhiều sự bàn tán. Thông qua những chia sẻ của người này, nhiều người cảm thông được nỗi áp lực phải chịu khi đi họp lớp.

Nỗ lực bao năm để có mức thu nhập gần 1 tỷ nhưng đổi lại là sự nghi ngờ

Sinh ra trong một gia đình bình thường, bố mẹ không khá giả nhưng luôn sống trách nhiệm và chăm chỉ, từ nhỏ Tiểu Vân đã được dạy phải tự lập và không ngừng phấn đấu.

Sau nhiều năm học hành rồi bươn chải ngoài xã hội, thay đổi công việc liên tục, anh cuối cùng cũng tìm được một vị trí ổn định tại một công ty lớn, với mức thu nhập 300.000 NDT/năm (khoảng 1,1 tỷ đồng).

Đối với nhiều người, đó chưa phải là mức lương quá đặc biệt, nhưng với Tiểu Vân đó là thành quả của nhiều năm nỗ lực, tự rèn luyện và không ngừng nâng cấp bản thân.

Anh trân trọng công việc mình đang có và luôn cố gắng hết sức để không mắc sai lầm.

Bạn bè cũ của Tiểu Vân mỗi người nay đều đã có cuộc sống riêng, người ở lại quê lập nghiệp, người lên thành phố phát triển sự nghiệp. Một đến hai lần mỗi năm, họ gặp nhau trong những buổi họp lớp để ôn lại chuyện xưa.

Những năm đầu, mọi thứ đều vui vẻ và thân tình, nhưng khi mỗi người rẽ sang những con đường khác nhau, khoảng cách vô hình cũng dần xuất hiện.

Từ một cuộc gặp gỡ vui vẻ, buổi họp lớp biến thành phiên "soi xét và đánh giá". Ảnh minh họa

Buổi họp lớp định mệnh biến tình bạn thành nỗi ám ảnh

Hôm ấy là một buổi tối thứ sáu. Nhận được lời mời họp lớp, Tiểu Vân vô cùng hào hứng. Sau tuần làm việc căng thẳng, anh mong được gặp lại bạn bè, chia sẻ chuyện cuộc sống và cùng nhau cười nói như xưa.

Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài được lâu.

Khi cuộc vui đang diễn ra, chủ đề bất ngờ chuyển hướng sang chuyện thu nhập và thành công của mỗi người.

Sau khi khoe xe, khoe nhà, một vài người bắt đầu xoáy sâu vào câu hỏi Tiểu Vân kiếm được bao nhiêu.

Anh thật thà kể về mức thu nhập và những nỗ lực của mình, nhưng thay vì nhận lời chúc mừng và sự trân trọng, anh chỉ thấy những ánh mắt nghi ngờ và gương mặt cười cợt.

Có người mỉa mai rằng hồi trước anh học chẳng ra gì thì bây giờ sao thu nhập lại cao đến thế, người khác còn cho rằng anh đang bịa chuyện để "nổ".

Một số người kết luận thẳng thừng rằng năng lực của anh không thể mang lại mức thu nhập như vậy.

Không khí buổi họp lớp lập tức trở nên nặng nề. Từ một cuộc gặp gỡ vui vẻ, nó biến thành phiên "soi xét và đánh giá". Tiểu Vân chọn im lặng. Chưa bao giờ anh cảm thấy xa lạ với bạn bè cũ đến vậy.

Suốt nhiều ngày sau, anh chìm trong suy nghĩ, thậm chí bắt đầu tự nghi ngờ chính mình và cho rằng bản thân chỉ may mắn mới có được công việc hiện tại.

Khi nhận ra giá trị bản thân, anh hiểu mình không còn chỗ để quay lại

Nhờ sự động viên của đồng nghiệp, những người hiểu rõ năng lực và nỗ lực của anh, Tiểu Vân dần nhận ra sự thật không phải anh sai.

Sai là cách nghĩ của những người luôn muốn kéo người khác xuống để cảm thấy mình cao hơn.

Khi không chấp nhận được sự thành công của người khác, họ chọn mỉa mai, phủ nhận và giễu cợt.

Từ đó, Tiểu Vân hiểu rằng bản thân không cần phải chứng minh điều gì trước những người chỉ chờ cơ hội để hạ bệ người khác.

Anh trân trọng hành trình nỗ lực bao năm của mình, trân trọng công việc ổn định và cuộc sống mà anh tự tay gây dựng.

Và anh đưa ra một quyết định dứt khoát, không tham gia họp lớp nữa và không duy trì những mối quan hệ chỉ tồn tại để so sánh, đố kỵ và phán xét. Với anh, quan hệ bạn bè như vậy không còn đáng để níu giữ.

Họp lớp thời nay không còn để ôn kỷ niệm

Họp lớp có thể là niềm vui nhưng chỉ khi giữa những người bạn tồn tại sự tôn trọng, chân thành và mong muốn sẻ chia.

Còn khi những cuộc gặp gỡ chỉ xoay quanh việc khoe khoang, soi mói và hạ bệ nhau, chúng trở thành gánh nặng tinh thần chứ không phải kỷ niệm đẹp của thanh xuân.

Rời xa những mối quan hệ độc hại không phải là ích kỷ; đôi khi đó chính là cách bảo vệ sự bình yên và lòng tự trọng của mỗi người.